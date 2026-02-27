Apple chystá velký týden. Většina novinek se ale týká jen čipů, revoluci nečekejte

Apple má před sebou velký týden. Vyplývá to alespoň ze slov jeho šéfa Tima Cooka, který včera skrze svůj účet na X lákal na „velký týden, který odstartuje už v pondělí ráno“. Pokud ale čekáte produktovou revoluci, možná budete z novinek zklamaní. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by nás čekala plejáda extrémně zajímavých novinek, což nyní potvrzuje i známý leaker.
S „novými informacemi“ přišel konkrétně leaker Fixed Focus Digital, kterému měly jeho zdroje potvrdit, že příští týden bude celý primárně o potřebné obměně hardwarové nabídky. Jinými slovy, nečekejte žádné dramatické redesigny, zásadní proměny produktových řad či cokoliv podobného. Mnohem pravděpodobnějším scénářem je totiž to, co se stalo už na podzim u MacBooků Pro a iPadů Pro – tedy de facto stejný produkt s pár novými vnitřními čipy.
Upgradů „pod kapotou“ však bude zřejmě víc než dost. Ve hře jsou nástupci iPhonu 16e, základního iPadu, iPadu Air, MacBooku Air s čipem M4, MacBooků Pro s M4 Pro a M4 Max, ale také Apple TV a HomePodu. Většina těchto zařízení by podle dosavadních úniků měla přinést především aktualizovaný čip a jen minimum dalších změn. Zajímavější může být snad jen chystaný levný MacBook, o kterém se mluví už nějakou dobu. Ten má údajně vsadit na A-čip z iPhonu místo klasické M-řady. Dočkat se ale máme třeba i o 12,9“ LCD displeje a hravější palety barev. Velkou část komponent má nicméně tento stroj sdílet se stávajícími produkty (primárně pak nejspíš s MacBookem Air M1), takže i tady se dá čekat spíš evoluce než revoluce.
Jestli tedy čekáte dramatické odhalení nového designového směru, možná si budete muset ještě pár měsíců počkat. Nadcházející týden by ale mohl ukázat, jak Apple plánuje rozhýbat svou nabídku před druhou, podstatně ambicióznější částí roku. A někdy právě tyhle tiché, čipové upgrady připravují půdu pro větší věci, které přijdou vzápětí. My v redakci jsme pak nejvíce zvědaví na nový „levný“ MacBook, respektive pak jeho cenovku. Ta totiž může způsobit jak zemětřesení na trhu, tak i strhnout lavinu vtípků na adresu Applu, pokud ten cenou přestřelí. A co čekáte vy?