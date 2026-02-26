Apple potvrdil, že příští týden představí nálož novinek! Začne hned v pondělí

To, o čem se v posledních dnech a týdnech intenzivně hovoří, bylo před pár minutami potvrzeno přímo „ústy“ šéfa Applu Tima Cooka. Ten na svůj oficiální účet na X napsal konkrétně to, že nás čeká velký týden, který odstartuje hned v pondělí ráno (tamního času). Spolu s tímto příspěvkem pak šéf Applu zveřejnil i krátké video zachycující záda blíže nespecifikovaného produktu, za kterým by se mohl skrývat iPad či MacBook. Je tedy jasné, že pozvánky na Apple Special Experience, která kalifornský gigant rozeslal minulý týden vybraným médiím, lákají na briefing k novým produktům. A vzhledem k tomu, že Cook hovoří o „nabitém týdnu“ a zároveň jsou pozvánky pro media načasovány na středu, zdá se dost pravděpodobné, že novinky dorazí v pondělí, úterý i ve středu.
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r
— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026
Co se týče času vydávání novinek, je poměrně pravděpodobné, že je bude Apple ukazovat skrze tiskové zprávy vydávané vždy kolem 15:00 našeho času. Tento čas totiž odpovídá ránu pacifického času, jak Cook slibuje ve svém tweetu. Pokud vás pak zajímá, čeho všeho bychom se měli v nadcházejících dnech dočkat, šušká se například o novém levném MacBooku, iPadu 12. generace či novém iPadu Air nebo třeba iPhone 17e. Co bude první novinkou sice ukáže až čas, mohlo by se však jednat právě o levný MacBook.