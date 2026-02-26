Xiaomi produkty si začnou lépe rozumět s iPhony. Chystá se novinka, která změní zaběhlé pořádky

Xiaomi se chystá na veletrhu Mobile World Congress (MWC) ukázat světu novou verzi svého systému HyperOS 3.1. Ta má kromě jiného přinést také funkci označovanou jako „iOS Bridge“, která má výrazně zlepšit spolupráci mezi zařízeními od Xiaomi a Applu.
Podle dostupných informací má iOS Bridge například umožnit zobrazení příchozích hovorů přímo na (s iPhonem propojených) tabletech a počítačích od Xiaomi. Uživatel by tak mohl hovor přijmout nebo odmítnout přímo na zařízeních od Xiaomi, aniž by musel sáhnout po iPhonu.
Dojít by mělo i na hlubší integraci AirPods. Xiaomi má v nové aktualizaci umožnit zobrazení stavu baterie a nabídnout jejich správu opět přímo na svých zařízeních. Pokud jste tedy uživatel, který používá obě značky, mohla by se vám tato funkce hodit.
Třetí novinkou (zřejmě nejzajímavější) má být možnost sdílet soubory mezi iPhonem a produkty od Xiaomi, aniž by bylo nutné instalovat appky třetích stran. Dle popisu půjde tedy o jakýsi „AirDrop“. Pokud Xiaomi tyto funkce skutečně během MWC, které letos proběhne od 2. do 5. března v Barceloně, představí, obě platformy se výrazně propojí. Podle dat společnosti Omdia mělo Xiaomi v uplynulém roce přibližně 16% podíl evropského trhu se smartphony, což znamená, že podobné propojení může oslovit spoustu uživatelů.
Já osobně produkty od Xiaomi nepoužívám, ačkoli se musím přiznat, že některé tablety se mi na první pohled docela zamlouvají. Jelikož jsem ale již ekosystémem „svázán“, zřejmě konkurenci kupovat nehodlám. Kdyby k tomu ale přeci jen došlo, avizovaný „AirDrop“ by pro mě jistě byl důvodem ke koupi.