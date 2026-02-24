Tajné zprávy ve WhatsApp? Novinka skryje text, dokud na něj nekliknete

WhatsApp připravuje novou možnost posílání zpráv, která umožní uživatelům využívat zajímavý efekt. Obsah zprávy nebude příjemci viditelný okamžitě, ale až po úkonu příjemce, kterým zprávu odhalí. Funkce se objevila v nejnovější testovací verzi aplikace v prostředí TestFlight.
Na novinku upozornil server WABetaInfo, který dlouhodobě sleduje změny v testovacích verzích aplikace. Podle zjištění je funkce zatím ve vývoji a není dostupná ani beta testerům. Už teď je ale z kódu patrné, jak má fungovat. Možnost „Spoiler“ má být dostupná přímo v nabídce formátování zpráv, kde dnes najdete například „Tučné, Kurzívu nebo Přeškrtnutí“. Po označení konkrétní části textu a zvolení této volby se zpráva překryje šedým pruhem. Příjemce bude muset pro zobrazení na skrytý text klepnout. Jde tedy o funkci, kterou téměř denně používám v iMessage a která není uživatelům iPhonů neznámá.
Zajímavý má být i způsob zápisu. Dnes lze ručně vložit hvězdičky pro tučné písmo nebo podtržítka pro kurzívu. A i v tomto případě bude možné použít speciální znaky. Konkrétně dvě svislé čáry na začátku a na konci textu. Tedy zápis ve tvaru „||skrytý obsah||“. Aplikace následně text automaticky rozpozná jako Spoiler. Podle dostupných informací se zatím pracuje pouze s textovými zprávami. Není jasné, zda bude možné stejným způsobem skrývat i jiné typy obsahu, například obrázky. Jak říkám výše, efekt používám pravidelně v iMessage. Že se tedy něco podobného ukáže i ve WhatsApp vítám všemi deseti. Pokud k „odhalení“ bude i nějaká pěkná grafika či efekt, tím lépe.