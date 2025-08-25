iMessage dostanou v iOS 26 tuto užitečnou funkci

Apple s příchodem iOS 26 opět ukazuje, že i zdánlivě drobné novinky mohou zásadně zlepšit uživatelský komfort. Nejnovější verze aplikace Zprávy totiž přináší zcela novou možnost, kterou ocení zejména ti, kdo mají v konverzacích rádi pořádek – ať už se jedná o komunikaci s přáteli, rodinou nebo pracovními kontakty.
Nové filtrování konverzací
V pravém horním rohu aplikace přibylo tlačítko Filtry, které otevírá nabídku s několika přehledně uspořádanými sekcemi. Kromě klasických položek, jako jsou všechny zprávy, složka nevyžádaných zpráv nebo nedávno smazané konverzace, zde najdete také dynamické filtry, jež se objevují podle aktuální potřeby. Pokud máte například neotevřené zprávy, zobrazí se volba Nepřečtené. Podobně funguje i možnost Odeslat později, která se hodí, když využijete funkci naplánovaného odeslání zprávy a potřebujete ji znovu rychle dohledat.
Samostatná složka pro rozepsané zprávy
Zcela novinkou v iOS 26 je složka Koncepty. Jakmile začnete v nějaké konverzaci psát zprávu a z aplikace odejdete, automaticky se uloží jako koncept. Díky tomu se v nabídce filtrů objeví položka Koncepty, která zobrazí pouze konverzace s rozepsaným textem.
To je praktické zejména pro uživatele, kteří často pracují s více konverzacemi najednou. Už se vám nestane, že zapomenete na zprávu, kterou jste chtěli odeslat později – nyní ji snadno vyhledáte jediným klepnutím.
Aktivní filtr je jasně označen modrým zvýrazněním tlačítka v horní liště, takže vždy víte, že se díváte jen na určitou podmnožinu zpráv. Vypnutí filtru je stejně jednoduché jako jeho zapnutí – stačí znovu klepnout na tlačítko a vrátíte se zpět k úplnému seznamu konverzací. Nové filtry tak přinášejí mnohem větší kontrolu nad obsahem aplikace Zprávy a pomáhají udržovat v komunikaci pořádek. A i když se jedná o funkci na první pohled nenápadnou, v každodenním používání může znamenat výrazné usnadnění.