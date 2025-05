iMessage trpí bizarní chybou! Zprávy mizí po použití specifického znaku

Uživatelé iPhone hlásí podivnou chybu v aplikaci Zprávy, která způsobuje, že některé hlasové zprávy vůbec nedorazí adresátovi. Zpráva se tváří jako odeslaná, na druhé straně se ale nikdy nezobrazí. Co přesně se děje? A proč zmínka o známé značce může zničit celé audio?

Zní to jako vtip, ale není: v nativní aplikaci Zprávy se objevila kuriózní chyba, která uživatelům znemožňuje odesílat hlasové zprávy obsahující názvy s ampersandem („&“). Pokud se tedy pokusíte přátelům poslat audio zprávu a zmíníte H&M, Tiffany & Co. nebo třeba Dave & Buster’s, zpráva jednoduše zmizí, jako by nikdy neexistovala.

Kde je chyba?

Na problém jako první upozornil podcast Search Engine a následně jej také důkladněji analyzoval vývojář Guilherme Rambo. Zmíněná chyba se vyskytuje v přepisu, který Apple automaticky přidává ke každé hlasové zprávě. Tento přepis využívá systém strojového rozpoznávání řeči a zobrazuje přepisovaná slova přímo v aplikaci Zprávy.

Problém nastává ve chvíli, kdy Apple ve zmíněném přepisu rozpozná název firmy a zobrazí jej ve správném tvaru – tedy s ampersandem. Například věta „Nakupuješ v H&M?“ se v přepisu objeví se znakem „&“ místo „and“ – a právě zde začíná technický zádrhel.

Podle Guilherma Ramba není problém přímo v samotné hlasové zprávě, ale ve způsobu, jakým Apple zpracovává její přepis. Při odeslání zprávy s ampersandem totiž dochází k chybě při parsování (rozboru) přepisu – zřejmě kvůli nesprávně zakódovanému XHTML znaku „&“.

Tuto chybu zachytí bezpečnostní mechanismus BlastDoor, který Apple integroval do iMessage pro ochranu uživatelů před škodlivými zprávami. Výsledkem je, že hlasová zpráva jednoduše neprojde. Na odesílajícím zařízení vše vypadá v pořádku, ale příjemce uvidí jen tři tečky (indikace psaní) – a pak nic. Zpráva se zkrátka nikdy nedoručí.

Proč právě teď?

Chyba je velmi specifická, a proto si jí uživatelé dlouho nemuseli všimnout. Odhalena byla při použití názvu Dave & Buster’s. Od té doby se potvrdilo, že problém se týká jakýchkoli výrazů, kde přepis obsahuje ampersand. Apple se zatím k problému oficiálně nevyjádřil, ale vzhledem k rostoucímu zájmu médií a komunity vývojářů lze očekávat, že oprava bude součástí některé z nadcházejících aktualizací iOS.

Do té doby se doporučuje jednoduché řešení: uživatelům se doporučuje, aby se v hlasových zprávách vyhnuli názvům, obsahujícím znak „&“ – nebo je nahradili slovem „and“.