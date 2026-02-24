Legendární iBook žije i po 27 letech. A dokonce si stále stáhne aktualizace!

Že se 21 let starý iBook G4 v roce 2026 bez úprav připojí k Wi-Fi a stáhne si aktualizace přímo ze serverů Applu, zní skoro neuvěřitelně. Přesto se to skutečně stalo, tedy alespoň podle jednoho z příspěvků na Redditu. A v kontextu dnešní rychlé obměny elektroniky je to až symbolické.
Řada iBook vznikla po návratu Steva Jobse do Applu jako dostupnější alternativa k profesionálnímu PowerBooku. Barevné „mušle“ iBook G3 z roku 1999 byly ikonické a pozdější bílý iBook G4 z roku 2003 už působil usedleji, ale stal se velmi rozšířeným studentským strojem. Aby bylo jasno – nejde o nové bezpečnostní záplaty. Oficiální bezpečnostní podpora iBooku G4 skončila už v roce 2011. I v roce 2026 je ale možné stáhnout si staré instalační balíčky a opravy, které Apple na svých serverech stále uchovává. To je na celé věci nejzajímavější. Ty soubory tam prostě pořád jsou. Nikdo je „neuklidil“, nikdo servery úplně neodstřihl.
Osobně mě překvapilo i samotné připojení k síti. Staré Wi-Fi standardy, dnešní zabezpečení routerů… Čekali byste komplikace. A přesto se notebook bez zásahů připojil a komunikoval se servery Applu. Je samozřejmé, že moderní web je pro iBook G4 dnes už příliš náročný a jako pracovní nástroj by neobstál. Ale fakt, že se dokáže korektně přihlásit k oficiálním serverům výrobce, má symbolickou váhu.
V kontextu současných spekulací o nových generacích MacBooků a každoročním navyšování výkonu působí existence aktualizací pro 27 let starou produktovou řadu skoro až poeticky. Na jedné straně extrémní výkon a marketing kolem nových čipů, na druhé straně plastový notebook z roku 2003, který si tiše stáhne patch. Není to příběh o použitelnosti. Je to příběh o přístupu. A možná i tichá připomínka, že životnost hardwaru nemusí končit ve chvíli, kdy přestane být mediálně zajímavý.