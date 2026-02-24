Zavřít reklamu

Legendární iBook žije i po 27 letech. A dokonce si stále stáhne aktualizace!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Že se 21 let starý iBook G4 v roce 2026 bez úprav připojí k Wi-Fi a stáhne si aktualizace přímo ze serverů Applu, zní skoro neuvěřitelně. Přesto se to skutečně stalo, tedy alespoň podle jednoho z příspěvků na Redditu. A v kontextu dnešní rychlé obměny elektroniky je to až symbolické.

Mohlo by vás zajímat

Řada iBook vznikla po návratu Steva Jobse do Applu jako dostupnější alternativa k profesionálnímu PowerBooku. Barevné „mušle“ iBook G3 z roku 1999 byly ikonické a pozdější bílý iBook G4 z roku 2003 už působil usedleji, ale stal se velmi rozšířeným studentským strojem. Aby bylo jasno – nejde o nové bezpečnostní záplaty. Oficiální bezpečnostní podpora iBooku G4 skončila už v roce 2011. I v roce 2026 je ale možné stáhnout si staré instalační balíčky a opravy, které Apple na svých serverech stále uchovává. To je na celé věci nejzajímavější. Ty soubory tam prostě pořád jsou. Nikdo je „neuklidil“, nikdo servery úplně neodstřihl.

Apple iBook G4 hg 780x723 Apple_iBook-G4_hg-780x723
apple ibook g4 mid2005 03 apple-ibook-g4-mid2005_03
ibook g4 ibook g4
Vstoupit do galerie

Osobně mě překvapilo i samotné připojení k síti. Staré Wi-Fi standardy, dnešní zabezpečení routerů… Čekali byste komplikace. A přesto se notebook bez zásahů připojil a komunikoval se servery Applu. Je samozřejmé, že moderní web je pro iBook G4 dnes už příliš náročný a jako pracovní nástroj by neobstál. Ale fakt, že se dokáže korektně přihlásit k oficiálním serverům výrobce, má symbolickou váhu.

V kontextu současných spekulací o nových generacích MacBooků a každoročním navyšování výkonu působí existence aktualizací pro 27 let starou produktovou řadu skoro až poeticky. Na jedné straně extrémní výkon a marketing kolem nových čipů, na druhé straně plastový notebook z roku 2003, který si tiše stáhne patch. Není to příběh o použitelnosti. Je to příběh o přístupu. A možná i tichá připomínka, že životnost hardwaru nemusí končit ve chvíli, kdy přestane být mediálně zajímavý.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.