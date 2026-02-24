iOS 26.4 Beta 2 je venku. Zde je seznam všeho, co přináší na iPhone

Apple vydal včera večer druhou betu iOS 26.4 a ačkoliv nejde o aktualizaci plnou nových funkcí, několik zajímavých změn přináší. Tou nejdůležitější je bez debat rozšíření testování end-to-end šifrování pro RCS zprávy mezi iPhonem a Androidem, čemuž jsme věnovali i samotný článek. I další novinky ale stojí za pozornost, byť jsou podstatně menšího „ražení“.
RCS mezi iOS a Androidem se konečně šifruje
Jak již píšeme výše, ve druhé betě mohou uživatelé iPhonu s iOS 26.4 beta testovat end-to-end šifrované RCS zprávy i směrem na Android. Pokud je šifrování aktivní, konverzace je označena ikonou zámku. Podmínky jsou ale samozřejmě striktní, kdy iPhone musí běžet na iOS 26.4 beta 2 a Android musí mít aktuální verzi Google Messages. Navíc funkce zatím není dostupná pro všechna zařízení ani operátory. Apple zároveň potvrzuje, že E2EE pro RCS nebude součástí finální verze iOS 26.4. Ostré nasazení má přijít až později v průběhu roku v některé z dalších verzí systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 a watchOS 26.
Domovská obrazovka a Liquid Glass
Na domovské obrazovce došlo k drobné vizuální úpravě. Nabídka „Upravit“ nyní využívá průhlednější Liquid Glass, takže více odpovídá aktuálnímu designovému směru Applu.
Games aplikace mění pozici vyhledávání
V aplikaci Hry (Games) se přesunul vyhledávací řádek ze spodní části obrazovky nahoru. Jde o drobnost, ale z hlediska ergonomie dává větší smysl.
App Store a Apple Music sjednocují vzhled účtu
V rámci sekce účtu v App Storu a Apple Music je nyní označení „Apple Account“ zarovnáno doleva a používá stejné duhové logo jako v Nastavení. Apple tak dál sjednocuje vizuální identitu napříč systémem.
Nová volba v Zpřístupnění
V sekci Zobrazení a velikost textu přibyla možnost „Reduce Highlighting Effects“. Ta umožňuje omezit zvýrazňovací efekty v rozhraní.
Fotogalerie
Viditelné build číslo při aktualizaci
Při instalaci nové verze systému lze nyní klepnutím na název aktualizace zobrazit její build číslo. Pro běžné uživatele drobnost, pro testery vítaná změna.
Změna fungování bet
Apple upravil i způsob fungování beta aktualizací. Pokud má uživatel zapnuté bety, ale po dobu čtyř měsíců žádnou nenainstaluje, systém jej automaticky přepne zpět na veřejné verze. Jde o poměrně zásadní změnu, která zabrání „zapomenutým“ beta profilům na zařízeních.
Emoji stále nikde
Přestože se v první betě objevily náznaky nových emoji v kódu, druhá beta žádné nové znaky nepřináší.
Playlist Playground zatím jen v USA
Funkce Playlist Playground zůstává i nadále dostupná pouze ve Spojených státech. Evropa si bude muset ještě počkat.
iOS 26.4 Beta 2 je tak spíše ladicí aktualizací s jednou zásadní bezpečnostní novinkou v testování. Největší pozornost si zaslouží právě šifrované RCS mezi iOS a Androidem, které může do budoucna definitivně odstranit bezpečnostní rozdíl mezi modrými a zelenými bublinami.