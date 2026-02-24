Apple začal v iOS 26.4 testovat šifrování RCS zpráv z iPhonu na Android! Má to ale háček

Včera vydané druhé bety nových verzí OS Applu toho sice moc zajímavého nepřinesly, minimálně jedna novinka z nich si však rozhodně zaslouží vypíchnout. Apple totiž v druhé betě iOS 26.4 začal testovat end-to-end šifrování (E2EE) pro RCS zprávy mezi iPhonem a Androidem, čímž se zásadně zvýší bezpečnost tohoto komunikačního kanálu. Je tu však jeden háček. Jde totiž zatím „jen“ o beta funkci, která si ani přes svou důležitost místo ve finální verzi iOS 26.4 nenajde.
Doposud platilo, že iMessage mezi iPhony jsou plně šifrovány a RCS mezi Androidy zrovna tak. Jakmile však komunikace probíhala mezi iOS a Androidem, end-to-end šifrování chybělo, což ve výsledku ubíralo celému tomuto komunikačnímu kanálu na bezpečnosti. To se však nyní naštěstí mění.
V první betě iOS 26.4 Apple testoval E2EE pouze mezi iPhony s vypnutým iMessage. Druhá beta už ale umožňuje testování šifrovaných RCS zpráv i mezi iPhonem a Androidem. Podmínkou je instalace druhé bety iOS 26.4 na straně Applu a aktuální verze aplikace Google Messages na straně Androidu.
Jak však uvádíme výše, Apple ve vývojářských poznámkách informuje o tom, že funkce nebude součástí finální verze iOS 26.4. Jde tedy z jeho strany čistě o testování a ostré nasazení má dorazit až v některé z budoucích verzí iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 a watchOS 26. Navíc během beta období není E2EE dostupné pro všechna zařízení ani operátory. Je proto docela dobře možné, že Apple musí se zavedením počkat na to, než budou operátoři ve světě připravení na plné přijetí.
Z uživatelského pohledu jde bezesporu o krok správným směrem. RCS má totiž být moderní náhradou SMS a pokud má plnit svou roli naplno, musí logicky nabídnout stejnou úroveň ochrany bez ohledu na platformu. Testování E2EE mezi iOS a Androidem tak představuje další dílek do skládačky postupného sjednocování komunikačních standardů napříč ekosystémy. V redakci však zastáváme názor, zda přeci jen RCS nepřichází tak trochu s křížkem po funuse vzhledem k tomu, že zabezpečený komunikační kanál mezi Androidy a iPhony nabízí dlouhodobě třeba oblíbený WhatsApp.