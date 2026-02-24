Zavřít reklamu

Apple začal v iOS 26.4 testovat šifrování RCS zpráv z iPhonu na Android! Má to ale háček

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Včera vydané druhé bety nových verzí OS Applu toho sice moc zajímavého nepřinesly, minimálně jedna novinka z nich si však rozhodně zaslouží vypíchnout. Apple totiž v druhé betě iOS 26.4 začal testovat end-to-end šifrování (E2EE) pro RCS zprávy mezi iPhonem a Androidem, čímž se zásadně zvýší bezpečnost tohoto komunikačního kanálu. Je tu však jeden háček. Jde totiž zatím „jen“ o beta funkci, která si ani přes svou důležitost místo ve finální verzi iOS 26.4 nenajde.

Mohlo by vás zajímat

Doposud platilo, že iMessage mezi iPhony jsou plně šifrovány a RCS mezi Androidy zrovna tak. Jakmile však komunikace probíhala mezi iOS a Androidem, end-to-end šifrování chybělo, což ve výsledku ubíralo celému tomuto komunikačnímu kanálu na bezpečnosti. To se však nyní naštěstí mění.

V první betě iOS 26.4 Apple testoval E2EE pouze mezi iPhony s vypnutým iMessage. Druhá beta už ale umožňuje testování šifrovaných RCS zpráv i mezi iPhonem a Androidem. Podmínkou je instalace druhé bety iOS 26.4 na straně Applu a aktuální verze aplikace Google Messages na straně Androidu.

Jak však uvádíme výše, Apple ve vývojářských poznámkách informuje o tom, že funkce nebude součástí finální verze iOS 26.4. Jde tedy z jeho strany čistě o testování a ostré nasazení má dorazit až v některé z budoucích verzí iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 a watchOS 26. Navíc během beta období není E2EE dostupné pro všechna zařízení ani operátory. Je proto docela dobře možné, že Apple musí se zavedením počkat na to, než budou operátoři ve světě připravení na plné přijetí. 

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Z uživatelského pohledu jde bezesporu o krok správným směrem. RCS má totiž být moderní náhradou SMS a pokud má plnit svou roli naplno, musí logicky nabídnout stejnou úroveň ochrany bez ohledu na platformu. Testování E2EE mezi iOS a Androidem tak představuje další dílek do skládačky postupného sjednocování komunikačních standardů napříč ekosystémy. V redakci však zastáváme názor, zda přeci jen RCS nepřichází tak trochu s křížkem po funuse vzhledem k tomu, že zabezpečený komunikační kanál mezi Androidy a iPhony nabízí dlouhodobě třeba oblíbený WhatsApp. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.