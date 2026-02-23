Zavřít reklamu

Apple vydal 2. bety iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 a dalších nových OS

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple před malou chvílí vypustil druhé vývojářské bety nových verzí svých operačních systémů. Konkrétně jde o iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 a další navazující aktualizace, které přicházejí 12 dní poté, co dorazily ostré verze iOS a iPadOS 26.3. Tempo je tedy opět poměrně svižné a naznačuje, že v Cupertinu mají s letošními systémy ještě poměrně dost plánů.

Vývojáři, kteří jsou zapojeni do programu, si mohou nové bety stáhnout klasicky přes Nastavení, konkrétně v sekci Obecné a Aktualizace softwaru. Stejně jako obvykle je zatím vše dostupné pouze pro registrované vývojáře, ale veřejná beta by se měla objevit v horizontu jednoho až dvou týdnů, pokud Apple nenarazí na zásadnější problémy.

Co je na iOS 26.4 a iPadOS 26.4 obzvlášť zajímavé, je očekávání kolem nových funkcí. Už delší dobu se spekuluje o chytřejší a více personalizované podobě Siri, kterou Apple poprvé ukázal na WWDC 2024. Právě tyto novinky jsme tak trochu čekali už v prvních betách, nicméně podle dostupných informací Apple narazil na technické komplikace a část plánovaných vylepšení může být odložena až na iOS 26.5, případně dokonce na iOS 27. Jinými slovy, velká revoluce v Siri se možná ještě chvíli zdrží.

To ale neznamená, že by iOS 26.4 měl být úplně „prázdnou“ aktualizací. Stále se mluví například o nových schopnostech Siri v oblasti generování obrázků nebo chytřejšího vyhledávání na webu, které by se mohly objevit alespoň v omezené podobě. Zároveň se očekává příchod nové sady emoji, mezi nimiž se mají objevit například trombon, truhla s pokladem, kosatka, sesuv půdy nebo Bigfoot. Pro někoho drobnost, pro jiného tradiční a vítané zpestření každé větší aktualizace.

Pokud tedy patříte mezi vývojáře, máte možnost si novinky vyzkoušet už teď. Ostatní si budou muset ještě chvíli počkat, nicméně podle dosavadního tempa bychom se veřejné bety mohli dočkat poměrně brzy. A pak už bude jasnější, zda iOS 26.4 skutečně přinese větší změny, nebo půjde spíš o klidnější mezikrok před tím, než Apple vytáhne těžší kalibr v dalších verzích.

