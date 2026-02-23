Zavřít reklamu

iOS 26.3.1 se blíží, dorazit má co nevidět!

Jiří Filip
Apple ladí další menší aktualizaci iOS. Vyplývá to alespoň z analytických nástrojů portálu MacRumors, které se v minulosti už několikrát osvědčily jako spolehlivý indikátor chystaných verzí. Ty nyní odhalily, že vývojáři Applu již interně testují iOS 26.3.1 a pokud vše půjde podle zvyklostí, jeho vydání může být otázkou maximálně dvou týdnů.

Nepůjde však o žádnou revoluci. Verze 26.3.1 má totiž být klasickou „mezistupňovou“ aktualizací, která se zaměří primárně na opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Podobně tomu bylo i minulý měsíc u iOS 26.2.1, který přinesl bug fixy a podporu druhé generace AirTagu. Není proto vyloučeno, že i tentokrát Apple do systému tiše přidá podporu pro nové produkty, které má podle zákulisních informací představit už na začátku března, přičemž ve hře je například iPhone 17e.

Že není načasování interních testů iOS 26.3.1 náhodné, respektive být nemusí, naznačují i plány na příští týden. Apple má totiž od 2. do 4. března představit několik novinek během akce označované jako Apple Experience, která proběhne v New Yorku, Londýně a Šanghaji. Namísto tradiční keynote se očekává série tiskových zpráv, přičemž vybraní novináři si produkty budou moci rovnou osahat. Je tedy dost dobře možné, že iOS 26.3.1 bude jakýmsi tichým doprovodem této hardwarové vlny.

