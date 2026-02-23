Apple spustil výrobu iPhone 18 Pro!

iPhone 18 Pro je zase o krok blíž realitě. Podle čínského leakera vystupujícího na Weibu pod přezdívkou Fixed Focus Digital totiž Pro modely už vstoupily do fáze testovací hromadné výroby. To ve výsledku neznamená nic jiného než to, že má Apple už mít rozjeté finální ověřování výrobních procesů před tradičním zářijovým představením.
Tato fáze obvykle odpovídá přechodu z DVT do PVT, tedy z testování designu do ověřování samotné produkce. Apple v tuto chvíli používá finální výrobní nástroje a částečně rozjíždí montážní linky, aby si ověřil výtěžnost, kvalitu i stabilitu výroby. Nejde sice ještě o plnohodnotnou masovou produkci, jelikož ta se tradičně rozbíhá až během léta, ale je to jasný signál, že hardware je prakticky hotový a pokud se na něm bude ještě něco měnit, půjde už skutečně o drobnosti
Fotogalerie
iPhone 18 hotový rok dopředu?
Zajímavé je, že podle stejného zdroje už má probíhat i testování základního iPhonu 18. Ten se však podle dřívějších informací očekává až začátkem příštího roku, takže se pravděpodobně nachází v dřívější validační fázi.
Co se týče samotného designu, žádné velké změny se letos u řady 18 Pro, ani příští rok u řady 18 čekat nemají. Leaker tvrdí, že Apple zůstává u materiálů i konstrukčních základů nastavených u iPhonu 17. Pokud tedy někdo čekal radikální redesign, zřejmě bude muset minimálně ještě rok počkat, minimálně tedy při pohledu na šasi. V displejové části nás totiž letos konečně čeká zmenšení Dynamic Islandu, který tu je s námi už od iPhonu 14 Pro v nezměněné podobě.
Co se pak týče vylepšení „pod kapotou“, očekává se nový čip A20, vlastní modem C2 a také přepracovaný fotoaparát s variabilní clonou, což by mohlo výrazně pomoci při focení v různých světelných podmínkách. A s trochou nadsázky se dá říci, že tato vylepšení budou novému iPhonu řady Pro i stačit. Valná většina pozornosti se totiž má na podzim ubírat k iPhonu Fold, tedy první jablečné „skládačce“, na jejímž vývoji má Apple pracovat již opravdu dlouho. My v redakci jsme ale přesvědčeni o tom, že pro Pro modely tu bude stále místo. Vždyť ani já coby velká fanoušek Applu si zatím nejsem úplně jistý, jestli bude skládačka „to pravé ořechové“.