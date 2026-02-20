Google bez přihlášení „osekal“ Mapy. Recenze i fotky mizí a uživatelé zuří

Aplikace Google Maps dlouhodobě nabízí víc než jen navigaci z bodu A do bodu B. Uživatelům zobrazuje recenze restaurací, hotelů či památek a také fotografie nahrané ostatními. Právě tyto podklady často pomáhají při rozhodování, kam zajít na jídlo nebo kde se ubytovat. Nově se však zdá, že přístup k těmto informacím je omezen. Podle některých uživatelů na Redditu se totiž po nedávné aktualizaci objevuje takzvaný „limited view“ režim. Pokud není uživatel přihlášen ke svému účtu, vidí u některých míst pouze jednu fotografii namísto celé galerie. Zároveň se vůbec nezobrazují recenze ostatních návštěvníků. Dříve bylo možné tyto informace prohlížet i bez přihlášení. Nyní to vypadá, že společnost chce uživatele „donutit“ k aktivnímu přihlášení.
Proč se zobrazuje „limited view“?
Vyskakovací okno uvádí několik možných důvodů – konkrétně technické problémy, neobvyklý provoz na síti nebo rušení ze strany doplňků prohlížeče. Jedním z důvodů má být i fakt, že uživatel není přihlášen. Google totiž přímo doporučuje se přihlásit, aby se omezenému režimu dalo vyhnout. Omezení se častěji objevuje při používání anonymního režimu v prohlížečích jako Google Chrome, Safari či Mozilla Firefox, a to zejména na desktopu. V některých případech se ale týká i mobilního webu a aplikací pro iOS a Android.
Google zatím nevydal oficiální oznámení. Je možné, že jde pouze o test. Nelze však vyloučit, že cílem je podpora dalších funkcí, například integrace nástrojů Gemini. Pokud tedy v Google Maps chybí recenze a galerie je omezená, nejjednodušším řešením je přihlášení k účtu, které plnou funkčnost pravděpodobně obnoví. Jelikož mapy od Googlu nevyužívám, podobného problému jsem si nevšiml a upřímně mě ani velmi netrápí. Na každý pád mám známé, kteří Google Maps používají na denní bázi.