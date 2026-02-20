7 kódů, které vám na iPhone ukáží skryté informace!

iPhone je pro většinu lidí synonymem jednoduchosti. Jenže pod uživatelským „povrchem“ se přece jen skrývá pár kódů, které stačí zadat do číselníku v aplikaci Telefon a během vteřiny vám ukážou informace, ke kterým byste se jinak proklikávali o něco déle. Nejde přitom o žádné hackerské fígle ani jailbreak, ale o oficiální síťové příkazy, které tu s námi jsou roky. Jejich využití je přitom velmi jednoduché. Stačí otevřít aplikaci Telefon, přepnout se na číselník a zadat následující kombinace.
*#06#
Rychlá cesta k identitě vašeho iPhonu. Po zadání se okamžitě zobrazí IMEI, u modelů s dual SIM i IMEI2, dále EID pro eSIM a případně MEID. Hodí se při řešení problémů s operátorem, při blokaci ztraceného zařízení nebo při jeho prodeji. Nejrychlejší způsob, jak se k těmto údajům dostat.
3001#12345#
Otevře takzvaný Field Test Mode. Speciální rozhraní, které je primárně určené mobilním operátorům a technikům. Najdete zde detailní informace o síle signálu, připojeném pásmu, LTE či 5G vrstvě a dalších parametrech sítě. Pokud vás někdy zajímalo, jak na tom váš signál skutečně je, tady uvidíte syrová data bez příkras.
*#33#
Zkontroluje stav blokování odchozích hovorů, případně omezení mobilních dat nebo odesílání SMS. Pokud máte podezření, že je něco z toho aktivní, tady si to ověříte. Pro zablokování nebo odblokování výše zmíněných služeb použijte kombinaci 33VÁŠ_PIN#.
*#43#
Ukáže stav funkce pro více hovorů na jedné lince. Jinými slovy, zda můžete během probíhajícího hovoru přijmout druhý nebo první hovor podržet. Aktivaci provedete pomocí *43#, deaktivaci pak zadáním #43#.
##002#
Zruší všechna aktivní přesměrování hovorů najednou. Pokud máte nastavené přesměrování při nedostupnosti, obsazené lince nebo bez odpovědi a chcete všechno rychle vrátit do výchozího stavu, právě tento kód to udělá během vteřiny. Jde o nejrychlejší způsob, jak „vyčistit“ všechny přesměrovávací služby bez složitého nastavování.
*#21#
Zobrazí stav přesměrování hovorů. Pokud si nejste jistí, zda se vaše hovory nepřeposílají jinam, tady to zjistíte. Aktivace přesměrování probíhá pomocí *#67#, deaktivace přes *#62#. Pokud chcete zrušit všechna přesměrování najednou, použijte ##002#.
*#31#
Zkontroluje stav zobrazení vaší identity při volání. Díky této funkci můžete skrýt své telefonní číslo, takže se druhé straně zobrazí jen „Skryté číslo“. Aktivaci provedete zadáním *31#, deaktivaci pomocí #31#. Pro jednorázové skrytí čísla pak stačí zadat #31# a hned za to telefonní číslo, na které voláte.
Je fér říct, že většina těchto kódů souvisí primárně se službami operátora, nikoliv s nějakým tajným menu iOS. Apple si systém drží pevně pod kontrolou a žádné hluboké inženýrské rozhraní běžným uživatelům nenabízí. Přesto je dobré vědět, že pár zkratek existuje. A někdy vám mohou ušetřit víc času, než byste čekali.