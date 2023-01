Netfix kódy: Těchto 135 kódů vám odhalí skrytý obsah

Netflix má v dnešní době již kdekdo. Není se čemu divit. Nabídka Netflixu je v našich končinách skutečně košatá a jste-li novými uživateli, budete mít možná zprvu problém nalézt přesně to, co hledáte. Je ovšem třeba říct, že oproti například HBO Max má Netflix daleko lepší systém vyhledávání, přičemž stačí napsat do kolonky například „komedie“, a vyjedou vám komediální pořady. Nad nabízenými filmy/seriály navíc vyjedou podkategorie v podobě kupříkladu vánoční komedie, polské komedie, Oscarem oceněné komedie či třeba lechtivé komedie. Podobně pak funguje, když do vyhledávání napíšete jméno svého oblíbeného herce.

Netflix kódy

Na Netflixu lze ale narazit na opravdu ledacos a jsou pořady, které vám pravděpodobně Netflix hned tak nenabídne. Máte-li chuť zkusit něco nového, možná byste se měli zaměřit na kódy, které vám přinesou všechny možné žánry a pravděpodobně narazíte přesně na to, co byste rádi. Je libo třeba anime sci-fi, náboženské dokumenty, africké filmy, horory z hlubin moře nebo špionážní thrillery? Vybere si každý. Seznam kódů máte v galerii na boku tohoto odstavce. Postup k jejich zadání je pak k vidění níže. Jestliže chcete narazit na vícero filmů a nemáte problém s angličtinou, doporučujeme změnit na Netflixu jazyk. Dostanete se k filmům, které v naší zemi nejsou dostupné (kvůli absenci českých titulků).

