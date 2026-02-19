Nová Toyota konečně přináší podporu digitálního klíče v Apple Wallet

Apple před několika lety přidal do aplikace Peněženka funkci digitálního klíče od auta. V praxi to znamená, že kompatibilní vůz lze zamknout, odemknout i nastartovat pomocí iPhonu nebo Apple Watch. Zatím šlo hlavně o značky jako BMW nebo Mercedes-Benz, nově se ale přidává i Toyota.
Podle uživatelů na Redditu už vybrané verze modelu Toyota RAV4 pro modelový rok 2026 v USA tuto funkci podporují. Toyota využívá technologii Ultra Wideband, tedy přesné bezdrátové rozpoznávání vzdálenosti. Pokud máte iPhone v kapse nebo Apple Watch na ruce, stačí se k autu přiblížit. Vůz rozpozná oprávněné zařízení, odemkne se a umožní nastartování bez jakéhokoli mačkání tlačítek v aplikaci. Funguje to podobně jako bezklíčové systémy, na které jsou dnes řidiči zvyklí, jen místo plastového přívěsku používáte zařízení, které už stejně nosíte s sebou.
Podmínkou je iPhone 11 nebo novější model, případně Apple Watch Series 6 a novější. Starší zařízení technologii Ultra Wideband nepodporují, takže pasivní vstup by s nimi nefungoval. V takovém případě by bylo nutné sáhnout po klasickém klíči.
Je třeba počítat s tím, že digitální klíč je navázaný na službu Toyota Remote Connect. Ta v USA vychází na 15 dolarů měsíčně, přičemž první rok bývá u nového vozu zdarma. Bez aktivního předplatného se funkce podle dostupných informací nespustí. To je důležitý detail, který může při rozhodování hrát roli – samotná podpora v autě ještě neznamená, že je vše bez dalších nákladů.
O zavedení digitálních klíčů u Toyoty se mluvilo už několik měsíců, takže současné spuštění nepůsobí překvapivě. Zatím není potvrzené, zda se funkce týká i dalších modelů Toyota pro rok 2026, nebo zda jde pouze o vybrané varianty RAV4. Oficiální seznam podporovaných vozů na webu Applu navíc nebývá aktualizován příliš často, takže nové přírůstky se v něm objevují se zpožděním.
Digitální klíč má jednu velkou výhodu, kterou ocení každý, kdo někdy lovil klíče v tašce nebo batohu. Telefon nebo hodinky u sebe většinou držíme automaticky, takže odpadá další předmět v kapse. Zároveň lze klíč bezpečně sdílet s rodinou nebo kolegy přímo přes aplikaci Peněženka, což je praktičtější než předávání fyzického klíče.
Je vidět, že automobilky postupně přecházejí od vlastních aplikací a proprietárních řešení k podpoře systémových funkcí přímo v iOS. Pro uživatele je to jednodušší a přehlednější. Pokud Toyota tuto podporu rozšíří i na další modely a trhy, může se digitální klíč stát běžnou součástí výbavy, nikoli jen technologickou zajímavostí pro nadšence.