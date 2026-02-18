LEGO Bradavice se rozšiřují! Unikla fotka největšího LEGO Harry Potter setu letoška a stojí za to

Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO a zejména pak série Harry Potter, následující řádky vás na jednu stranu potěší, na druhou pak přimějí začít šetřit. Zdá se totiž, že LEGO letos rozhodně v tomto universu nehodlá polevit a poté, co na začátku letoška ukázalo řadu pěkných novinek, chystá na léto další pořádnou nálož. Jeden ze setů by pak měl přeci jen nad zbylé letošní kousky čnít. Podle známého leakera UniBricks se totiž už nyní začínají rýsovat obrysy největšího Harry Potter setu roku 2026, který podstatně rozšíří modulární Bradavice.
LEGO si v posledních letech na „potterovských“ stavebnicích dává opravdu záležet. Jen letos v lednu uvedlo hned devět nových setů, od drobných polybagů až po sběratelskou edici Kamene mudrců s detailní Hedvikou a několika minifigurkami. A právě na tuto vlnu by měl během léta navázat další balík novinek, jehož pomyslnou vlajkovou lodí má být právě set s názvem Hogwarts Castle: East Wing, tedy Bradavický hrad: Východní křídlo. Na snímek setu, byť v poměrně mizerné kvalitě, se můžete podívat na prvním místě v galerii níže.
Fotogalerie
Podle uniklých informací má jít o stavebnici složenou z 2 164 dílků, což by z ní udělalo největší Harry Potter set roku 2026. Model by měl znázorňovat (jak už název napovídá) východní křídlo Bradavického hradu a zároveň také viadukt, který tuto část propojuje s nádvořím. Samotné nádvoří sice součástí balení být nemá, ale i tak působí koncept jako další důležitý dílek do skládačky modulárního Bradavicového komplexu, který LEGO postupně buduje. Zajímavostí je i zmínka o miniaturní verzi Tajemné komnaty, která by měla být součástí setu. Ta má údajně obsahovat novou figurku baziliška, který byl jinak naposledy k dostání v setu Tajemná komnata z konce roku 2024. Kromě toho se mluví také o přítomnosti Krvavého barona, který by se měl v LEGO podobě objevit vůbec poprvé.
Oficiální datum uvedení zatím potvrzené není, ale podle zavedených cyklů LEGO se nejčastěji skloňuje 1. srpen. Společně s tímto setem by se navíc mělo objevit minimálně dalších šest Harry Potter stavebnic. Cena novinky má být stanovena na 249,99 dolarů, takže je jasné, že půjde o prémiovější kousek mířený spíš na náročnější fanoušky. To jsou ale ostatně všechny větší celky Bradavic. Doufejme tedy, že bude stát novinka skutečně za to.