Recenze LEGO vitríny iDisplayit: Vystavte své stavebnice v plné kráse jako v muzeu!

Máte rádi LEGO? U nás doma je v posledních letech v kurzu opravdu hodně. Tento dánský stavebnicový gigant totiž chrlí jeden zdařilý model za druhým, čímž se mu daří oslovovat jak děti, tak i dospělé, kteří třeba v minulosti k této stavebnicové zábavě přičichnuli. Zatímco já si docela ujíždím na Harry Potter setech, manželka ráda skládá květiny a na letošní Vánoce jí pak Ježíšek nadělil kavárnu Central Perk z jejího oblíbeného seriálu Přátelé. A jelikož ta vypadá jednak opravdu dobře a jednak začíná být docela boj jí sehnat vzhledem k tomu, že už v nabídce LEGO pár let chybí, přinesl Ježíšek manželce i vitrínu, do které set po sestavení uložila, aby se na něj neprášilo a aby vypadal ještě honosněji. Pokud by se tedy něco takového líbilo i vám, v následujících řádcích vás s vitrínkami nebo chcete-li displej boxy pro LEGO seznámím.
Vitrínka nám dorazila konkrétně z p-t.store, kde mají na výběr nepřeberné množství typů pro nejrůznější sety, takže věřím, že si zde vybere skutečně každý – ať už podle rozměrů, nebo vyloženě na základě toho, že jsou některé vitrínky vytvořeny rozměrově přesně pro určité sety. Všechny tyto vitrínky pak pochází z dílny iDisplayit, přičemž jsou vyrobeny z 3mm čirého akrylátu, díky čemuž je do nich naprosto dokonale vidět. Domů vám pak dorazí rozložené a patřičně zafóliované, aby se při přepravě nic nepoškrábalo. Nechybí samozřejmě ani návod či spojovací materiály ve formě šroubků, speciálních plastových „kotev“ a imbusového klíče pro smontování. Sestavení je pak otázkou několika málo minut, jelikož stačí vlastně jen kulatou „kotvu“ vložit do jedné stěny vitrínky, přiložit k ní do pravého úhlu druhou stěnu a vše následně spojit šroubkem. Tímto stylem poskládáte boky, které jsou rovnou nasazeny na spodní stranu. Set pak vložíte ze shora a následně vše přikryjete horním dílem, který je jen nasazovací/nacvakávací, a je hotovo.
Fotogalerie
Super je, že ačkoliv by se zřejmě leckdo obával toho, že se průhledný akrylát „zapatlá“ už při montáži, musím říci, že otiskům prstů a tak podobně odolává poměrně slušně a vás tedy nečeká (jste-li alespoň trochu šikovní) žádné přehnané leštění poté, co jej sestavíte. Jediné, na co je dobré si dát více pozor, je to, že na spodní černé straně uvidíte každé smítko prachu, takže je dobré vše sestavovat jednak co nejrychleji a jednak v prostředí, které není moc prašné.
Jakmile má pak člověk hotovo, není co řešit. Set je totiž díky uzavření do boxu ze všech stran perfektně chráněn před prachem a zároveň je na něj díky skvěle průhlednému akrylátu opravdu krásně vidět. Vitrínka jako taková pak vypadá za mě osobně opravdu stylově a úroveň celého setu dokáže ještě o nějaký ten level posunout výš a celkově podtrhnout. Protože okolí dá jasně najevo, že se jedná o kousek, kterého si ceníte a který si zaslouží speciální péči a pozornost. Pokud vás tedy něco takového láká, směle do toho. Za mě osobně to totiž vypadá fantasticky a zároveň je to skvěle funkční,
LEGO vitrínky lze zakoupit zde