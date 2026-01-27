LEGO Minas Tirith je tu! Unikly fotky nejočekávanějšího LOTR LEGO setu letoška a stojí za to

Pokud patříte mezi fanoušky LEGO stavebnic a zároveň pak světa Pána prstenů, máme pro vás vynikající zprávu. V první polovině letoška by se totiž měl světu představit nový LEGO set z tohoto světa a to ne jen tak ledajaký. Svého zpracování se má totiž dočkat ikonické hradní město Minas Tirith, o které se bojovalo v závěrečném dílu této fenomenální trilogie. A ačkoliv LEGO zatím oficiálně nic neukázalo a ani nepotvrdilo, na internet se nyní dostalo video, které právě celý tento set perfektně odhaluje. Mrknout na něj můžete níže.
Lego Minas Tirith Lord of the rings #LEGO #LOTR pic.twitter.com/ZEXljj9kqv
— sm (@xelonxuskrabs) January 26, 2026
Jak můžete sami vidět, set by měl být opravdu velký, přičemž v kuloárech se šušká o zhruba 8000 dílcích a ceně kolem 650 dolarů. Zajímavé je pak to, že set je kombinací mini a mikro pojetí, jelikož zvenku vypadá set jako mikromodel (tedy typově jako například Bradavický hard), zatímco zevnitř se jedná o klasický minimodel doplněný o řadu figurek v čele s Aragornem. Jak pak ukazuje video, LEGO skrylo do celého tohoto kolosu řadu zajímavých detailů, které každého fanouška této ságy dozajista potěší. Máte-li tedy i vy toto universum rádi, Minas Tirith by určitě nemělo ve vaší sbírce chybět, byť si na něj ještě chvíli počkáme.