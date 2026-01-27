Zavřít reklamu

LEGO Minas Tirith je tu! Unikly fotky nejočekávanějšího LOTR LEGO setu letoška a stojí za to

Jiří Filip , článek ověřil Jiří Filip
Pokud patříte mezi fanoušky LEGO stavebnic a zároveň pak světa Pána prstenů, máme pro vás vynikající zprávu. V první polovině letoška by se totiž měl světu představit nový LEGO set z tohoto světa a to ne jen tak ledajaký. Svého zpracování se má totiž dočkat ikonické hradní město Minas Tirith, o které se bojovalo v závěrečném dílu této fenomenální trilogie. A ačkoliv LEGO zatím oficiálně nic neukázalo a ani nepotvrdilo, na internet se nyní dostalo video, které právě celý tento set perfektně odhaluje. Mrknout na něj můžete níže.

Jak můžete sami vidět, set by měl být opravdu velký, přičemž v kuloárech se šušká o zhruba 8000 dílcích a ceně kolem 650 dolarů. Zajímavé je pak to, že set je kombinací mini a mikro pojetí, jelikož zvenku vypadá set jako mikromodel (tedy typově jako například Bradavický hard), zatímco zevnitř se jedná o klasický minimodel doplněný o řadu figurek v čele s Aragornem. Jak pak ukazuje video, LEGO skrylo do celého tohoto kolosu řadu zajímavých detailů, které každého fanouška této ságy dozajista potěší. Máte-li tedy i vy toto universum rádi, Minas Tirith by určitě nemělo ve vaší sbírce chybět, byť si na něj ještě chvíli počkáme.

LEGO Minas Tirith1 LEGO Minas Tirith1
LEGO Minas Tirith2 LEGO Minas Tirith2
LEGO Minas Tirith3 LEGO Minas Tirith3
LEGO Minas Tirith4 LEGO Minas Tirith4
LEGO Minas Tirith5 LEGO Minas Tirith5
LEGO Minas Tirith6 LEGO Minas Tirith6
