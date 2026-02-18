Apple vyslyšel kritiků uživatelů! MacOS Tahoe 26.4 a iPadOS 26.4 vrací do Safari

Jedna z nenápadných, ale pro každodenní práci velmi citelných změn se v nových betách macOS Tahoe 26.4 a iPadOS 26.4 týká Safari. Apple do systému vrací možnost zapnout kompaktní panel karet, který při uvedení macOS Tahoe a iPadOS 26 zcela zmizel. A podle reakcí uživatelů bylo jeho odstranění krokem, který řadě lidí jednoduše nedával smysl.
Při přechodu na novou generaci systému Apple vsadil jen na oddělený panel karet. Ten vizuálně rozděluje adresní řádek a jednotlivé panely do dvou samostatných řádků. V praxi to znamená, že Safari zabírá o něco víc vertikálního prostoru. Na velkém monitoru to nemusí vadit, ale na 13″ MacBooku nebo iPadu v režimu na výšku je každý řádek znát. Sama jsem si toho všimla hlavně při psaní a práci s dokumenty v prohlížeči, kdy jsem měla otevřeno víc panelů najednou a horní část okna působila zbytečně robustně.
Nová beta přináší možnost přepnout zpět na kompaktní zobrazení. Na Macu stačí otevřít Safari a v nastavení zvolit kompaktní panel karet místo odděleného. Na iPadu se tato volba nachází v Nastavení v části Safari. Rozhraní se okamžitě změní a panely se znovu integrují přímo do horní lišty s adresním řádkem, takže celé okno působí úsporněji.
Fotogalerie
Kompaktní režim má jednu velkou výhodu – šetří místo a vizuálně zjednodušuje horní část aplikace. Pokud pracujete s desítkami otevřených panelů, je orientace rychlejší a prostředí méně roztříštěné. Oddělený panel naopak může vyhovovat těm, kdo chtějí mít jednotlivé prvky jasně strukturované a oddělené.
Je zajímavé, že Apple tuto možnost při přechodu na macOS Tahoe a iPadOS 26 úplně odstranil a nyní ji vrací. Ukazuje to, že i u zdánlivě drobných změn rozhraní hraje roli zvyk a způsob práce konkrétních uživatelů. Safari je pro mnoho lidí hlavním pracovním nástrojem a každý detail, který ovlivňuje přehlednost, se projeví několikrát denně.
macOS Tahoe 26.4 a iPadOS 26.4 jsou zatím dostupné pouze vývojářům, veřejné bety by se ale měly objevit brzy. Finální verze systémů Apple tradičně vydává na jaře. Tentokrát nejde o revoluci, ale o návrat volby, která tu už byla a která části uživatelů jednoduše chyběla. A někdy právě možnost výběru je důležitější než samotná novinka.