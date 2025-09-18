Zavřít reklamu

macOS Tahoe přináší nenápadné, ale o to příjemnější vylepšení hotspotu

Mac
Martin Hradecký
S příchodem macOS Tahoe 26 přidává Apple praktickou novinku – váš Mac se nyní dokáže automaticky připojit k iPhone hotspotu, pokud není k dispozici žádná Wi-Fi síť. Uživatelé tak již nemusí pokaždé manuálně volit osobní hotspot z nabídky.

Jak funkci zapnout

Nastavení probíhá jednoduše. Stačí kliknout na ikonu Wi-Fi v horní liště nebo v Ovládacím centru a otevřít nastavení Wi-Fi. Na spodní části nabídky najdete volbu „Ask to join hotspots“, kde nově můžete zvolit možnost Automatic. Jakmile tuto funkci aktivujete, Mac se sám připojí k osobnímu hotspotu vašeho iPhonu nebo iPadu vždy, když nenajde dostupnou Wi-Fi síť.

Podpora pro Rodinné sdílení

Automatické připojení funguje také v rámci Rodinného sdílení. Můžete tak nastavit, aby se váš Mac připojil nejen k vašemu vlastnímu iPhonu, ale také k hotspotu rodinného příslušníka. Stejně tak se jejich Mac může automaticky připojit k vašemu hotspotu.

Díky této funkci se zrychlí a zjednoduší používání hotspotu, což ocení zejména ti, kdo často pracují na cestách nebo v místech se slabým Wi-Fi pokrytím.

