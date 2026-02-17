Apple chystá tajnou AI aplikaci pro prodejce. Spustí ji už tento měsíc

Apple podle dostupných informací plánuje ještě tento měsíc spustit přepracovanou aplikaci s názvem „Sales Coach“ pro iPhone a iPad. Nepůjde o zcela nový projekt, ale o zásadní aktualizaci stávající interní aplikace SEED, kterou využívají zaměstnanci Apple Storu a autorizovaní prodejci po celém světě.
Evoluce aplikace SEED
Dosavadní aplikace SEED slouží jako vzdělávací a tréninkový nástroj pro prodejní týmy. Obsahuje články, videa a materiály zaměřené například na důvody pro přechod na nový iPhone nebo představení klíčových funkcí iPadu. Nově ponese název Sales Coach a má nabídnout modernější prostředí i širší možnosti podpory při prodeji.
K vydání by mělo dojít v pondělí 23. února. Součástí první verze má být kompletně přepracovaný vzhled v duchu designu Liquid Glass.
Významnější novinkou má být příchod AI chatbota, který dorazí v některé z následných aktualizací. Ten bude dostupný v záložce „Ask“ a umožní zaměstnancům pokládat otázky týkající se produktů Applu nebo konkrétních funkcí. Mohou se tak rychle informovat například o hlavních vlastnostech iPhonu Air nebo o fungování funkce Instant Hotspot na Macu.
Zatím není potvrzeno, zda chatbot využívá vlastní jazykový model Applu, nebo technologii třetí strany. Jisté je, že nástroj zůstane interní a nebude veřejně přístupný. Paralelně však Apple testuje podobného chatbota také v aplikaci Apple Support, tentokrát určeného běžným zákazníkům.
Podle nás jde o zajímavou aplikaci, která ještě více dá vhled prodejcům o zařízeních Applu. Až příště půjdu v zahraničí do Apple Storu, třeba budou mít prodavači o produktech daleko větší povědomí a budou moct názorně ukázat, jak se dá konkrétní zařízení co nejlépe použít.