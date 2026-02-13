iPhone 17e a iPad Air 8 za dveřmi! Apple už pro ně čistí sklady Apple Storů

Zásoby iPhonu 16e a současného iPadu Air se podle všeho rychle tenčí. Informoval o tom reportér agentury Bloomberg Mark Gurman. Podle něj jsou skladové zásoby iPhonu 16e „prakticky vyprodané“ a nedostupnost se začíná týkat i modelů iPadu Air.
Situace přichází jen krátce poté, co Gurman uvedl, že představení iPhone 17e má být představen za rohem. Novinka má nabídnout čtyři klíčová vylepšení. A sice čip A19, podporu MagSafe, nový modem C1X pro mobilní připojení a čip N1 pro Bluetooth, Wi-Fi a Thread. Přestože půjde o modernizovanou generaci, očekává se zachování původní ceny ve výši 599 dolarů.
Apple podle dostupných informací chystá také nový základní iPad 12. generace a osmou generaci iPadu Air. Ani jeden z těchto modelů by neměl přinést změny designu nebo zásadní úpravy. Hlavní roli mají opět sehrát nové čipy. Základní iPad má dostat čip A18 s podporou Apple Intelligence. iPad Air pak má přejít na výkonnější čip M4.
Jakmile se tenčí zásoby, zpravidla to znamená, že brzy dorazí nový model. Apple totiž obvykle postupně omezuje distribuci starších modelů těsně před uvedením jejich nástupců. Pokud se současné informace potvrdí, nové iPhony a iPady by mohly dorazit během několika týdnů. Z těchto novinek mě osobně nejvíce zajímá základní iPad. Jelikož už mému mini 5 občas dochází dech, je možná čas na změnu. iPad Air bohužel není úplně pro mě, neboť výkon M4 bych na tabletu nikdy nevyužil.