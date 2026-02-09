Zavřít reklamu

Apple nezapomíná na iPady. Brzy dorazí hned dva nové modely, to nejlepší ale teprve přijde!

iPad
Jiří Filip
0

Pokud patříte mezi fanoušky iPadů, zbystřete. Poté, co na konci loňska Apple světu ukázal novou generaci iPadů Pro, totiž plánuje podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu v dohledné době přijít s dalšími dvěma novými kousky. Řeč je konkrétně o základním iPadu 12. generace a taktéž o iPadu Air 8. A ačkoliv nepůjde ani v jednom případě o zásadní aktualizaci, rozhodně potěší. 

Kdy přesně novinky dorazí sice zdroje Gurmana neprozradily, počítá se však s nimi údajně už opravdu brzy, byť víceméně jen s upgrady pod kapotou. Obě novinky totiž přejdou na výkonnější čipy, kdy základní iPad dostane čip A18 a tedy konečně i podporu Apple Intelligence, zatímco iPad Air se dočká čipu M4. Vzhled či cokoliv jiného „viditelného“ by však mělo zůstat beze změny, což ale ve výsledku nevadí vzhledem k tomu, že  se v obou případech jedná o designově povedená zařízení. 

Nejzajímavějším iPadem letoška by pak měl být dle Gurmana model mini, který se dočká přechodu na OLED displej. Tím nyní oplývají jen iPady Pro a z vlastní zkušenosti můžeme říci, že jejich zobrazovací schopnosti jsou díky tomu naprosto fantastické a to i v porovnání s dříve používanými mini LED displeji. Pokud tedy iPad mini na OLED skutečně přejde, s trochou nadsázky půjde o další Pro model, tedy alespoň z hlediska zobrazovacích schopností. V redakci se nicméně trochu obáváme toho, aby nasazení OLED displeje zásadně nezamávalo s jeho cenou, která je už nyní nastavena docela vysoko. Zatím však nemá cenu jakkoliv předbíhat. 

