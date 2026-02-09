Apple nezapomíná na iPady. Brzy dorazí hned dva nové modely, to nejlepší ale teprve přijde!

Pokud patříte mezi fanoušky iPadů, zbystřete. Poté, co na konci loňska Apple světu ukázal novou generaci iPadů Pro, totiž plánuje podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu v dohledné době přijít s dalšími dvěma novými kousky. Řeč je konkrétně o základním iPadu 12. generace a taktéž o iPadu Air 8. A ačkoliv nepůjde ani v jednom případě o zásadní aktualizaci, rozhodně potěší.
Fotogalerie
Kdy přesně novinky dorazí sice zdroje Gurmana neprozradily, počítá se však s nimi údajně už opravdu brzy, byť víceméně jen s upgrady pod kapotou. Obě novinky totiž přejdou na výkonnější čipy, kdy základní iPad dostane čip A18 a tedy konečně i podporu Apple Intelligence, zatímco iPad Air se dočká čipu M4. Vzhled či cokoliv jiného „viditelného“ by však mělo zůstat beze změny, což ale ve výsledku nevadí vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o designově povedená zařízení.
Fotogalerie #2
Nejzajímavějším iPadem letoška by pak měl být dle Gurmana model mini, který se dočká přechodu na OLED displej. Tím nyní oplývají jen iPady Pro a z vlastní zkušenosti můžeme říci, že jejich zobrazovací schopnosti jsou díky tomu naprosto fantastické a to i v porovnání s dříve používanými mini LED displeji. Pokud tedy iPad mini na OLED skutečně přejde, s trochou nadsázky půjde o další Pro model, tedy alespoň z hlediska zobrazovacích schopností. V redakci se nicméně trochu obáváme toho, aby nasazení OLED displeje zásadně nezamávalo s jeho cenou, která je už nyní nastavena docela vysoko. Zatím však nemá cenu jakkoliv předbíhat.