V tento den se má představit iPhone 17e

Že je příchod nové generace levného iPhonu řady „e“ ve formě modelu 17e za dveřmi již není nějakou dobu žádným tajemstvím, ba právě naopak. Blížící se představení telefonu skrze tiskovou zprávu totiž předpovídají již dlouhé týdny víceméně všechny spolehlivé zdroje, přičemž své potvrzení přidal o víkendu třeba i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman se slovy, že by se tak mělo stát bezprostředně. Zatím se tak však nestalo a jak se zdá, ještě chvíli si počkáme. Zdroje německého portálu MacWelt totiž tvrdí, že je premiéra naplánována na 19. února.

Druhá půlka února sice koresponduje s již dřívějšími předpovědmi představení, na druhou stranu je však třeba dodat rovněž to, že konkrétní datum 19. února je svým způsobem překvapivé. Jedná se sice symbolicky o první výročí iPhone 16e, avšak při pohledu do kalendáře rychle zjistíte, že jde o čtvrtek, což je den, kdy Apple novinky oznamuje skutečně sporadicky, jelikož dnem startu prodejů je většinou pátek. Je ale možné, že Apple s prodeji tentokrát úplně nespěchá a iPhone 17e díky tomu může v klidu ukázat jeden týden ve čtvrtek a druhý týden víceméně v libovolný den odstartovat jeho prodeje. Na tento scénáře bychom si pak vsadili i my v redakci s tím, že bychom v takovém případě očekávali start prodejů ve středu.

Co se týče upgradů, které si Apple pro novinku chystá, z jejich výčtu je víceméně jasné, že na sebe tento telefon zřejmě příliš mnoho pozornosti nestrhne, ba právě naopak. Opět totiž půjde primárně o recyklát využívající osvědčené komponenty a řešení z dřívějška. Apple u něj má nasadit například Dynamic Island, čip z iPhonu 17, 5G modem C1X či čip N1 pro bezdrátovou komunikaci. Velmi potěšující zprávou je pak to, že u něj letos nezapomene na MagSafe, byť je zatím otázkou, zda bude v 1. generaci podporující „jen“ maximálně 15W bezdrátové nabíjení, nebo ve 2. generaci á la Qi2 s podporou až 25W. Co se pak týče ceny, ta má zůstat na 599 dolarech, v České republice pak na 16 990 Kč v základu.

