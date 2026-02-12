Tyto užitečné novinky přináší Safari 26.3 na iPhony, iPady či Macy

Spolu s novými systémovými verzemi Apple vydal i Safari 26.3. Na první pohled to nevypadá jako update, kvůli kterému byste měli skákat radostí, ale ve skutečnosti má pár změn, které poznáte. Hlavně na Vision Pro a u rychlosti načítání webu. Nejviditelnější novinka je ve visionOS 26.3. Když v Safari pustíte video na celou obrazovku, prohlížeč automaticky ztlumí okolní prostředí. Apple to popisuje jako způsob, jak soustředit pozornost na obsah.
Svižnější procházení webu
Druhá důležitá změna se udála pod povrchem. Safari 26.3 přidává podporu Zstandard (Zstd), kompresního algoritmu, který umí rychle komprimovat i dekomprimovat hlavně textové webové zdroje. Jde o to, že se data pošlou menší, a Safari je pak rychle rozbalí přímo v zařízení. To má snížit zátěž a zrychlit doručování obsahu.
Apple zároveň uvádí, že Zstd je dost rychlý i pro kompresi za běhu, zatímco třeba Brotli se často připravuje dopředu už během buildu. Pro běžného uživatele je pointa jednoduchá. Některé weby mohou být citelně svižnější, zvlášť u opakovaných návštěv nebo při horším připojení. A pozor na jednu podmínku. Aby to fungovalo, musíte mít Safari 26.3 a zároveň iOS 26.3 / iPadOS 26.3 / visionOS 26.3 / macOS Tahoe 26.3.
Novinky pro vývojáře
Vývojáře potěší změna v Navigation API. Událost NavigateEvent nově odhaluje AbortSignal, který se spustí ve chvíli, kdy je navigace přerušená. Znamená to spolehlivější způsob, jak zrušit rozpracovanou práci (třeba načítání dat nebo animace) ve chvíli, kdy uživatel odejde jinam. Kromě toho WebKit v Safari 26.3 obsahuje řadu oprav a zlepšení napříč CSS, DOM, médii, renderingem a bezpečnějším procházením. Vývojářům se tak o kousek zmenší seznam divných bugů, které se špatně reprodukují.
Celkově je Safari 26.3 spíš evoluce než revoluce, ale pár bodů je fakt praktických. Pokud používáte Vision Pro nebo řešíte rychlost načítání webu, aktualizujte. Za mě je hlavně to druhé vylepšení vítaným updatem, který může zrychlit načítání i u starších Maců nebo iPhonů. A hlavně, pokud máte spuštěno na zařízení více aplikací nebo záložek v Safari, rozdíl v rychlosti by měl být znát.