Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 26.3 a iPadOS 26.3 pro veřejnost!

iPhone
Jiří Filip , článek ověřil Jiří Filip
1

Další majoritní verze operačního systému iOS 26 je tu. Apple totiž před pár desítkami minut uvolnil po několikatýdenním testování iOS 26.3 ve veřejné verzi, díky čemuž si jej tak může nyní stáhnout naprosto každý. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru a to i v případě iPadu. Vedle iOS 26.3 totiž vyšel i iPadOS 26.3, který na iPady přináší totéž, co update pro iPhony.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

S trochou nadsázky však lze říci, že tentokrát ohledně novinek Apple svým způsobem tajnůstkaří. V popisu aktualizace totiž uvádí jen to, že aktualizace přináší důležité opravy chyb a zabezpečení, dále pak že některé funkce mohou být k dispozici jen ve vybraných oblastech a nově se v popisu objevuje i varování o tom, že „aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, což může mít vliv na výkon nebo výdrž baterie.“ Z dřívějška nicméně víme, že iOS 26.3 přináší například nové emoji či snažší přenos dat z Androidu na iPhone a naopak. V případě iPhonu 17 Pro má tento update 4,14 GB, což je docela dost.

iPadOS 26 oficialni fotky 1 iPadOS 26 oficialni fotky 1
iPadOS 26 oficialni fotky 2 iPadOS 26 oficialni fotky 2
iPadOS 26 oficialni fotky 3 iPadOS 26 oficialni fotky 3
iPadOS 26 oficialni fotky 4 iPadOS 26 oficialni fotky 4
iPadOS 26 oficialni fotky 5 iPadOS 26 oficialni fotky 5
iPadOS 26 oficialni fotky 6 iPadOS 26 oficialni fotky 6
iPadOS 26 oficialni fotky 7 iPadOS 26 oficialni fotky 7
iPadOS 26 oficialni fotky 8 iPadOS 26 oficialni fotky 8
iPadOS 26 oficialni fotky 9 iPadOS 26 oficialni fotky 9
iPadOS 26 oficialni fotky 10 iPadOS 26 oficialni fotky 10
iPadOS 26 oficialni fotky 11 iPadOS 26 oficialni fotky 11
iPadOS 26 oficialni fotky 12 iPadOS 26 oficialni fotky 12
iPadOS 26 oficialni fotky 13 iPadOS 26 oficialni fotky 13
iPadOS 26 oficialni fotky 14 iPadOS 26 oficialni fotky 14
iPadOS 26 oficialni fotky 15 iPadOS 26 oficialni fotky 15
iPadOS 26 oficialni fotky 16 iPadOS 26 oficialni fotky 16
iPadOS 26 oficialni fotky 17 iPadOS 26 oficialni fotky 17
iPadOS 26 oficialni fotky 18 iPadOS 26 oficialni fotky 18
iPadOS 26 oficialni fotky 19 iPadOS 26 oficialni fotky 19
Vstoupit do galerie



Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.