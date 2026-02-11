Apple vydal iOS 26.3 a iPadOS 26.3 pro veřejnost!

Další majoritní verze operačního systému iOS 26 je tu. Apple totiž před pár desítkami minut uvolnil po několikatýdenním testování iOS 26.3 ve veřejné verzi, díky čemuž si jej tak může nyní stáhnout naprosto každý. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru a to i v případě iPadu. Vedle iOS 26.3 totiž vyšel i iPadOS 26.3, který na iPady přináší totéž, co update pro iPhony.
S trochou nadsázky však lze říci, že tentokrát ohledně novinek Apple svým způsobem tajnůstkaří. V popisu aktualizace totiž uvádí jen to, že aktualizace přináší důležité opravy chyb a zabezpečení, dále pak že některé funkce mohou být k dispozici jen ve vybraných oblastech a nově se v popisu objevuje i varování o tom, že „aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, což může mít vliv na výkon nebo výdrž baterie.“ Z dřívějška nicméně víme, že iOS 26.3 přináší například nové emoji či snažší přenos dat z Androidu na iPhone a naopak. V případě iPhonu 17 Pro má tento update 4,14 GB, což je docela dost.
Mam iOS 26.3. na svém iPhone 15 pro a všechno se zdá být svižnější 🙂prostě takové živější na dotyk, za mě spokojenost