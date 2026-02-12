Zavřít reklamu

Neotálejte s instalací iOS 26.3 a macOS 26.3! Opravují desítky bezpečnostních chyb

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple produkty jsou dlouhodobě vnímány za jedny z nejbezpečnějších, ke kterým se může běžný smrtelník dostat. Že by byly z hlediska zabezpečení zcela dokonalé, to však samozřejmě nejsou. Ostatně, Apple na nich takřka s každým softwarovým updatem opravuje bezpečnostní chyby a zranitelnosti, čímž jejich bezpečnost ještě zvyšuje. Jinak tomu není ani u včera večer vydaných iOS 26.3, iPadOS 26.3 či macOS 26.3. 

Podle poznámek k aktualizacím, které Apple zveřejnil na svém vývojářském webu, opravují tyto aktualizace desítky bezpečnostních problémů a zranitelností včetně jedné, o které Apple dokonce ví, že byla aktivně zneužívána hackery. Jedním dechem sice kalifornský gigant dodává, že zneužití této chyby bylo extrémně složité a její masové zneužití je tak naprosto vyloučené, nicméně proti vytipovaným osobám tento „extrémně sofistikovaný útok“, jak jej Apple sám označuje, veden být mohl a dle všeho byl. 

Kromě této větší chyby se ale systémy zaměřují i na spousty menších, které sice nebyly tak nebezpečné, natož pak zneužity hackery, nicméně do bezpečného systému zkrátka nepatří. Právě z toho důvodu Apple doporučuje uživatelům, aby si tuto aktualizaci nainstalovali co možná nejdříve a posílili tak zabezpečení svých produktů. A vzhledem k tomu, že update dle všeho nepřináší horší výdrž a naopak nám v redakci přijdou iPhony, iPady a Macy po instalaci o něco svižnější, nebojíme se update k bezprostřední instalaci doporučit i my. 

