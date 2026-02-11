Zavřít reklamu

Vyšel macOS Tahoe 26.3 s opravami chyb a vylepšeními

Mac
Jiří Filip
0

Pokud patříte mezi majitele Macu, zbystřete. Apple totiž před pár desítkami minut vedle iOS 26.3 a iPadOS 26.3 vypustil taktéž novou veřejnou verzi macOS. Řeč je konkrétně o macOS 26.3, kterou v předešlých týdnech intenzivně testoval v rámci beta testování a která je tedy nyní konečně dostupná všem. Z hlediska novinek toho ale podle všeho přináší jen poskrovnu. Apple se totiž v popisu updatu zmiňuje jen a pouze o opravách bezpečnostních chyb a zabezpečení, byť z dřívějška víme, že by měl update obsahovat taktéž například sérii nových emoji. Instalaci provedete zcela standardní cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
