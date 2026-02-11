Vyšel macOS Tahoe 26.3 s opravami chyb a vylepšeními

Pokud patříte mezi majitele Macu, zbystřete. Apple totiž před pár desítkami minut vedle iOS 26.3 a iPadOS 26.3 vypustil taktéž novou veřejnou verzi macOS. Řeč je konkrétně o macOS 26.3, kterou v předešlých týdnech intenzivně testoval v rámci beta testování a která je tedy nyní konečně dostupná všem. Z hlediska novinek toho ale podle všeho přináší jen poskrovnu. Apple se totiž v popisu updatu zmiňuje jen a pouze o opravách bezpečnostních chyb a zabezpečení, byť z dřívějška víme, že by měl update obsahovat taktéž například sérii nových emoji. Instalaci provedete zcela standardní cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.