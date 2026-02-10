Apple vyráží do boje proti škodlivým aplikacím v App Store

Apple přiostřil v boji proti škodlivým aplikacím. Společnost aktualizovala své App Review Guidelines. Byl tak rozšířen seznam typů aplikací s konkrétním obsahem, které mohou být z App Storu odstraněny bez předchozího upozornění. Změna se týká především anonymních a náhodných chatovacích aplikací.
Apple zpřísňuje pravidla
Pravidla App Storu obsahují samostatnou kapitolu věnovanou bezpečnosti, kde se Apple angažuje dlouhodobě. Vývojáři proto musí nabízet nástroje pro nahlašování nevhodného obsahu a aktivně filtrovat materiály odporující předpisům.
Vedle těchto obecných požadavků Apple také má seznam kategorií aplikací, které na App Store „nepatří“ a mohou být odstraněny okamžitě. Už dříve sem patřily například aplikace využívané primárně k pornografii, k vyhrožování či šikaně (tedy to, co by asi každý z nás čekal). Nově se na tento seznam dostávají také „náhodné nebo anonymní chaty“.
Důvod této změny Apple oficiálně nevysvětlil. V kontextu předchozích kroků se ale lze domnívat, že jde o snahu o lepší ochranu nezletilých. V minulosti byly z App Storu i Google Play odstraněny aplikace typu OmeTV, a to po upozornění regulátorů na rizika anonymních chatů pro děti.
Zároveň nelze přehlédnout ani širší souvislosti. Apple byl v posledním roce kritizován za odstraňování aplikací využívaných při protestech a za vágní odkazování na „nevhodný obsah“. Nové, konkrétnější znění pravidel tak Applu dává jasnější oporu pro podobná rozhodnutí do budoucna. App Store se stále častěji dostává do centra diskuzí. Ačkoli Apple selektuje nevhodné aplikace daleko častěji než Google, občas se stane, že nějaká aplikace, která se například tváří jako fotografický editor, je ve skutečnosti podvod, který chce z uživatelů pouze vytahovat peníze. V minulosti též byly problémy okolo kopií známých aplikací. Osobně jsem problém s nějakými nekalými aplikacemi problém neměl, neboť jich mám v telefonu jen pár. A co vy?