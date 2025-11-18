Apple vyhlásil válku podvodným kopiím známých aplikací

Apple za poslední roky už několikrát ukázal, že chce mít App Store pod kontrolou pevněji než kdy dřív, a nedávná aktualizace App Review Guidelines to jen potvrzuje. Kalifornský gigant totiž přidal hned několik nových pravidel, přičemž jedno z nich míří velmi konkrétně na vývojáře, kteří zkoušejí přiživit se na práci ostatních. Pokud jste tedy plánovali vypustit na Store další „inspiraci“ jménem populární aplikace, už to asi nebude tak snadné.
Nově zavedený bod 4.1(c) říká naprosto natvrdo, že vývojář nesmí v názvu ani ikoně použít cizí brand, produktové jméno ani ikonu, pokud k tomu nemá výslovné povolení původního autora. Je to vlastně logické pokračování dvou starších pravidel, která Apple používá už roky: „vymyslete si vlastní nápady“ a „nepředstírejte, že jste někdo jiný“. Tímhle krokem Apple jen přitvrzuje v boji, který vede s nejotravnějším nešvarem App Storu, který odnepaměti zaplavují klony aplikací
Pamatujete si ještě App Store z iOS 10?
Ostatně, nedávná situace kolem Sora 2 byla učebnicovým příkladem. Po vydání oficiální aplikace zaplavily App Store během pár dní doslova armády kopií, které se snažily tvářit jako originál. Apple pak musel víceméně okamžitě zasáhnout, klony stáhnout nebo donutit vývojáře vrátit zpět jejich původní názvy a ikony. Nový update podmínek tak působí jako přirozené dotažení starých pravidel a trochu i jako signál, že Apple už nemá trpělivost.
Jestli to bude stačit, je samozřejmě otázkou času. Okopírované aplikace jsou ale problém, který App Store trápí prakticky od jeho zrodu. Apple sice pravidelně utahuje podmínky, ale kreativita některých vývojářů při obcházení pravidel bývá téměř neomezená. Minimálně nicméně platí, že Apple dává jasně najevo, že tuhle oblast chce dál čistit a že mu napodobování velkých aplikací začíná ležet v žaludku víc než dříve.