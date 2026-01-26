Apple: EU nám neustále hází kvůli App Store klacky pod nohy

Apple se ostře ohradil vůči postupu Evropské komise v souvislosti s připravovanými změnami v App Storu, které měly reagovat na požadavky evropské legislativy. Podle Applu Komise záměrně zdržuje schválení jejich plánu, přestože byl oficiálně podán už v říjnu 2025. Firma v prohlášení pro server Bloomberg uvedla, že se jedná o „politické obstrukce a posouvání pravidel“.
Napětí vygradovalo poté, co ukrajinská společnost MacPaw oznámila ukončení provozu alternativního obchodu Setapp Mobile na území EU. Důvodem mají být „komplexní obchodní podmínky“, které se neshodují s jejich současným modelem. Apple tvrdí, že za tímto rozhodnutím nestojí a že po alternativních obchodech je v Evropě jen malá poptávka.
Komplikované podmínky, ale podle Applu kvůli EU
Evropská komise se údajně připravuje vinit Apple z toho, že nezjednodušil své podmínky pro alternativní obchody s aplikacemi, což má být jednou z hlavních překážek, proč Setapp Mobile končí. Apple ale namítá, že právě kvůli chybějící reakci ze strany Komise nebyly změny zatím implementovány.
Evropská legislativa, konkrétně zákon Digital Markets Act (DMA), umožňuje v EU provozovat alternativní tržiště s aplikacemi mimo hlavní App Store. Apple se podle svých slov snaží požadavky zákona naplnit, ale naráží na nečinnost a obstrukce ze strany Evropské komise. Spor ukazuje na napjaté vztahy mezi americkými technologickými giganty a evropskými regulátory. Zda Apple nakonec změny prosadí, nebo ho čekají další pokuty, ukážou následující týdny.