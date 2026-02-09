Zavřít reklamu

iPhone 17e dorazí každým dnem a přinese nejméně 4 užitečné novinky!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Zdá se, že na nedávné představení druhé generace AirTagu má Apple v plánu co nevidět navázat další novinkou. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých má kalifornský gigant v plánu bezprostřední představení iPhonu 17e. A jak se zdá, Apple u něj nasadí nejméně čtyři upgrady oproti předešlé verzi, přičemž jeden z nich nám v redakci opravdu chutná. 

Mohlo by vás zajímat

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu u iPhone 17e nasadit čip A19, který pohání iPhone 17, dále pak vlastní 5G modem C1X, vlastní čip N1 pro bezdrátovou komunikaci přes Bluetooth, WiFi a Thread, ale co je hlavní, počítá se i s MagSafe konektivitou, která iPhonu 16e bůhvíproč chybí. A není to samozřejmě jen o přidání magnetu. Kvůli absenci podpory MagSafe u iPhonu 16e jej totiž dokážete bezdrátově nabíjet maximálně 7,5W, což jsme ostatně měřili i v redakci. Pokud ale iPhone 17e skutečně dorazí s MagSafe, lze u něj očekávat zrychlení bezdrátového nabíjení minimálně na 15W, v lepším případě pak na 25W. 

iPhone 16e LsA 1 iPhone 16e LsA 1
iPhone 16e LsA 10 iPhone 16e LsA 10
iPhone 16e LsA 17 iPhone 16e LsA 17
iPhone 16e LsA 18 iPhone 16e LsA 18
iPhone 16e LsA 19 iPhone 16e LsA 19
iPhone 16e LsA 20 iPhone 16e LsA 20
iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 28
iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 29
iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 30
iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 32
iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 33
iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 34
iPhone 16e LsA 58 iPhone 16e LsA 58
iPhone 16e LsA 59 iPhone 16e LsA 59
iPhone 16e LsA 60 iPhone 16e LsA 60
Vstoupit do galerie

Svým způsobem pozitivní je pak i to, že u něj chce Apple údajně zachovat cenu 599 dolarů v základu, u nás pak 16 990 Kč. To je sice na první pohled docela dost, nicméně upgrady, které má u tohoto modelu Apple v plánu (počítá se totiž například i s mírným redesignem hran telefonu po vzoru iPhonů 17 či Dynamic Islandem) by měl být tento kousek přeci jen zajímavější, než tomu bylo loni u iPhonu 16e. Snad se tedy poměrně velká očekávání naplní a Apple novinkou zaujme. Za nás v redakci totiž nebyla špatná ani předešlá verze, ale cena jí dost podrážela nohy při pohledu na nesmyslná omezení. Letos by to však mohla být písnička podstatně příjemnější.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.