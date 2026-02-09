iPhone 17e dorazí každým dnem a přinese nejméně 4 užitečné novinky!

Zdá se, že na nedávné představení druhé generace AirTagu má Apple v plánu co nevidět navázat další novinkou. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých má kalifornský gigant v plánu bezprostřední představení iPhonu 17e. A jak se zdá, Apple u něj nasadí nejméně čtyři upgrady oproti předešlé verzi, přičemž jeden z nich nám v redakci opravdu chutná.
Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu u iPhone 17e nasadit čip A19, který pohání iPhone 17, dále pak vlastní 5G modem C1X, vlastní čip N1 pro bezdrátovou komunikaci přes Bluetooth, WiFi a Thread, ale co je hlavní, počítá se i s MagSafe konektivitou, která iPhonu 16e bůhvíproč chybí. A není to samozřejmě jen o přidání magnetu. Kvůli absenci podpory MagSafe u iPhonu 16e jej totiž dokážete bezdrátově nabíjet maximálně 7,5W, což jsme ostatně měřili i v redakci. Pokud ale iPhone 17e skutečně dorazí s MagSafe, lze u něj očekávat zrychlení bezdrátového nabíjení minimálně na 15W, v lepším případě pak na 25W.
Fotogalerie
Svým způsobem pozitivní je pak i to, že u něj chce Apple údajně zachovat cenu 599 dolarů v základu, u nás pak 16 990 Kč. To je sice na první pohled docela dost, nicméně upgrady, které má u tohoto modelu Apple v plánu (počítá se totiž například i s mírným redesignem hran telefonu po vzoru iPhonů 17 či Dynamic Islandem) by měl být tento kousek přeci jen zajímavější, než tomu bylo loni u iPhonu 16e. Snad se tedy poměrně velká očekávání naplní a Apple novinkou zaujme. Za nás v redakci totiž nebyla špatná ani předešlá verze, ale cena jí dost podrážela nohy při pohledu na nesmyslná omezení. Letos by to však mohla být písnička podstatně příjemnější.