Zavřít reklamu

Jedním filmem to nekončí! Jaký bude další osud F1 z produkce Apple TV?

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Na letošním Apple TV Press Day padla otázka, která visela ve vzduchu už několik měsíců. Dočká se F1: The Movie pokračování? A i když oficiální „ano“ zatím nezaznělo, z reakcí vedení Applu i Formule 1 je víc než patrné, že myšlenka rozhodně není u ledu.

Mohlo by vás zajímat

Na pódiu se potkali Eddy Cue, šéf služeb Applu, a Stefano Domenicali, CEO Formule 1. Cue během závěrečného Q&A přečetl otázku, kterou podle svých slov označil za „svou nejoblíbenější“: zda po obrovském úspěchu prvního filmu vznikne další snímek ze světa F1. Domenicali odpověděl opatrně, ale výmluvně. „Stay tuned,“ zaznělo z jeho úst. Podle něj je potřeba nejdřív plně vstřebat úspěch prvního filmu a případné pokračování by muselo být výjimečně dobré. Pokud se tedy sequel skutečně chystá, určitě to nebude otázka příštího roku – spíš dlouhodobější plán.

Eddy Cue a „24 F1 filmů ročně“

Eddy Cue si pak neodpustil typicky appleovský bonmot. Připomněl, že Apple má exkluzivní práva na streamování závodů Formule 1 v USA, a s úsměvem dodal, že na Apple TV letos vyjde „24 F1 filmů“, čímž samozřejmě narážel na počet závodů v nadcházející sezóně. „Nevím, jak to skončí, a právě proto je to nejlepší drama bez scénáře na světě,“ poznamenal Cue. Tahle věta docela přesně vystihuje, proč propojení Applu a Formule 1 funguje tak dobře – kombinuje emoce, technologii, rivalitu i příběhy, které se píšou samy.

Úspěch, který se nedá ignorovat

I bez oficiálního potvrzení sequelu je jasné, že Apple si potenciál značky F1: The Movie velmi dobře uvědomuje. Film je nominovaný na Oscara hned v několika kategoriích, posbíral už 15 ocenění a nedávno zaznamenal úspěch i na Grammy. Na poměry streamovacích služeb jde o mimořádně silný zásah, který Applu otevřel dveře k publiku, jež jinak o Apple TV možná ani neuvažovalo.

Z pohledu Applu navíc dává smysl udržovat debatu o pokračování při životě. Už jen tím, že Cue otázku vůbec přečetl nahlas, vyslal jasný signál: tohle téma Apple zajímá a rozhodně se ho nechce vzdát.

Brad Pitt F1 The Movie Brad Pitt F1 The Movie
F1 The Movie F1 The Movie
F1 Brad Pitt trailer F1 Brad Pitt trailer
F1 Brad Pitt trailer
Ad Astra Brad Pitt film Ad Astra Brad Pitt film fb
Vstoupit do galerie

Prequely, sequely a spin-offy musí často ještě před svým vznikem čelit značné skepsi ze strany diváků. Troufám si ale tvrdit, že v případě F1: The Movie tomu tak být nemusí. Ano, jednalo se o relativně předvídatelnou oddychovku plnou rychlých aut a divácky vděčné akce. Tvůrci ale zároveň nepředstírali žádné vyšší cíle, nehráli si na sofistikované umění ani neměli ambice způsobit kinematografickou revoluci. Mě osobně například film loni v létě naprosto nadchl, a to tak, že jsem ho viděla dokonce dvakrát. Nejen kvůli závodům samotným, ale hlavně kvůli atmosféře, hudbě a tomu, jak dokázal přiblížit svět Formule 1 i lidem, kteří ji běžně nesledují každé závodní odpoledne.

Právě proto mě teď extrémně láká myšlenka prequelu nebo dalšího filmu ze stejného univerza. Pokud by Apple a Formule 1 dokázali znovu trefit tuhle kombinaci emocí, techniky a lidských příběhů, byla by škoda toho nevyužít. Zatím tedy platí jediné: „Stay tuned.“ V tomhle případě se na čekání vlastně docela těším a věřím, že nejsem sama.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.