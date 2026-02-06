Jedním filmem to nekončí! Jaký bude další osud F1 z produkce Apple TV?

Na letošním Apple TV Press Day padla otázka, která visela ve vzduchu už několik měsíců. Dočká se F1: The Movie pokračování? A i když oficiální „ano“ zatím nezaznělo, z reakcí vedení Applu i Formule 1 je víc než patrné, že myšlenka rozhodně není u ledu.
Na pódiu se potkali Eddy Cue, šéf služeb Applu, a Stefano Domenicali, CEO Formule 1. Cue během závěrečného Q&A přečetl otázku, kterou podle svých slov označil za „svou nejoblíbenější“: zda po obrovském úspěchu prvního filmu vznikne další snímek ze světa F1. Domenicali odpověděl opatrně, ale výmluvně. „Stay tuned,“ zaznělo z jeho úst. Podle něj je potřeba nejdřív plně vstřebat úspěch prvního filmu a případné pokračování by muselo být výjimečně dobré. Pokud se tedy sequel skutečně chystá, určitě to nebude otázka příštího roku – spíš dlouhodobější plán.
Eddy Cue a „24 F1 filmů ročně“
Eddy Cue si pak neodpustil typicky appleovský bonmot. Připomněl, že Apple má exkluzivní práva na streamování závodů Formule 1 v USA, a s úsměvem dodal, že na Apple TV letos vyjde „24 F1 filmů“, čímž samozřejmě narážel na počet závodů v nadcházející sezóně. „Nevím, jak to skončí, a právě proto je to nejlepší drama bez scénáře na světě,“ poznamenal Cue. Tahle věta docela přesně vystihuje, proč propojení Applu a Formule 1 funguje tak dobře – kombinuje emoce, technologii, rivalitu i příběhy, které se píšou samy.
Úspěch, který se nedá ignorovat
I bez oficiálního potvrzení sequelu je jasné, že Apple si potenciál značky F1: The Movie velmi dobře uvědomuje. Film je nominovaný na Oscara hned v několika kategoriích, posbíral už 15 ocenění a nedávno zaznamenal úspěch i na Grammy. Na poměry streamovacích služeb jde o mimořádně silný zásah, který Applu otevřel dveře k publiku, jež jinak o Apple TV možná ani neuvažovalo.
Z pohledu Applu navíc dává smysl udržovat debatu o pokračování při životě. Už jen tím, že Cue otázku vůbec přečetl nahlas, vyslal jasný signál: tohle téma Apple zajímá a rozhodně se ho nechce vzdát.
Fotogalerie
Prequely, sequely a spin-offy musí často ještě před svým vznikem čelit značné skepsi ze strany diváků. Troufám si ale tvrdit, že v případě F1: The Movie tomu tak být nemusí. Ano, jednalo se o relativně předvídatelnou oddychovku plnou rychlých aut a divácky vděčné akce. Tvůrci ale zároveň nepředstírali žádné vyšší cíle, nehráli si na sofistikované umění ani neměli ambice způsobit kinematografickou revoluci. Mě osobně například film loni v létě naprosto nadchl, a to tak, že jsem ho viděla dokonce dvakrát. Nejen kvůli závodům samotným, ale hlavně kvůli atmosféře, hudbě a tomu, jak dokázal přiblížit svět Formule 1 i lidem, kteří ji běžně nesledují každé závodní odpoledne.
Právě proto mě teď extrémně láká myšlenka prequelu nebo dalšího filmu ze stejného univerza. Pokud by Apple a Formule 1 dokázali znovu trefit tuhle kombinaci emocí, techniky a lidských příběhů, byla by škoda toho nevyužít. Zatím tedy platí jediné: „Stay tuned.“ V tomhle případě se na čekání vlastně docela těším a věřím, že nejsem sama.