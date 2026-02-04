Jsme nadšení! Apple představil programovou nabídku TV+ pro letošní rok a je na co se těšit

Patříte mezi předplatitele jablečné stremovací služby a netrpělivě vyhlížíte přehled letošních novinek? Pak je vaše čekání u konce. Společnost Apple totiž dnes v kalifornské Santa Monice uspořádala speciální uzavřenou mediální akci s názvem 2026 Apple TV Press Day, která byla plně věnovaná streamovací službě Apple TV+. Na místě se objevila řada známých hereckých tváří spojených s aktuálními i chystanými projekty Applu a hlavním cílem akce bylo představit novinky, které se na Apple TV+ objeví v následujících měsících.
Během dne Apple odhalil několik zcela nových titulů, první ukázky připravovaných projektů i konkrétní data premiér. Níže najdete přehled všeho, co bylo na akci dosud oznámeno. A zdá se, že se máme skutečně na co těšit. Osobně mi totiž coby dlouholeté předplatitelce Apple TV přijde, že kvalita obsahu neustále roste a to, co Apple nyní prezentuje, vypadá opravdu slibně!
Na jaké novinky se letos můžete těšit na Apple TV+
- Lucky – Limitovaná série založená na bestsellerovém románu dorazí na Apple TV+ 15. července.
- Outcome – Nová temná komedie bude mít premiéru 10. dubna.
- Monarch: Odkaz monster – Apple zveřejnil trailer na druhou řadu před návratem seriálu 27. února.
- Mys hrůzy – psychologický thriller se dočká premiéry 5. června.
- Maximum Pleasure Guaranteed –Komediální thriller vstoupí do nabídky Apple TV+ 20. května.
- Sousedská tajemství – Představen byl trailer k druhé řadě, zároveň Apple potvrdil předčasné obnovení pro třetí sérii.
- Imperfect Women – Nový teaser láká na premiéru, která je naplánována na 18. března.
- The Dink –Nová komedie se objeví na Apple TV+ 24. července.
- Matchbox: The Movie – Akční dobrodružný film dorazí 9. října.
- Margo’s Got Money Troubles – První teaser a záběry z připravovaného seriálu, premiéra je stanovena na 15. dubna.
- Way of the Warrior Kid – Apple Original film vstoupí do nabídky 20. listopadu.
- Widow’s Bay – Nový seriál se dočká premiéry 29. dubna, Apple představil první teaser.
- Mayday – Akční film má naplánovanou premiéru na 4. září, během akce byl ukázán první pohled na snímek.
Součástí prezentace byla také nová reklamní kampaň Humans of Apple TV, díky které můžete zhlédnout dosud nezveřejněné fotografie a zákulisní záběry z produkcí Apple TV+. Apple zároveň naznačil, že se v průběhu dne můžeme těšit na další oznámení, a informace z akce budou průběžně doplňovány.