Jsme nadšení! Apple představil programovou nabídku TV+ pro letošní rok a je na co se těšit

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Patříte mezi předplatitele jablečné stremovací služby a netrpělivě vyhlížíte přehled letošních novinek? Pak je vaše čekání u konce. Společnost Apple totiž dnes v kalifornské Santa Monice uspořádala speciální uzavřenou mediální akci s názvem 2026 Apple TV Press Day, která byla plně věnovaná streamovací službě Apple TV+. Na místě se objevila řada známých hereckých tváří spojených s aktuálními i chystanými projekty Applu a hlavním cílem akce bylo představit novinky, které se na Apple TV+ objeví v následujících měsících.

Během dne Apple odhalil několik zcela nových titulů, první ukázky připravovaných projektů i konkrétní data premiér. Níže najdete přehled všeho, co bylo na akci dosud oznámeno. A zdá se, že se máme skutečně na co těšit. Osobně mi totiž coby dlouholeté předplatitelce Apple TV přijde, že kvalita obsahu neustále roste a to, co Apple nyní prezentuje, vypadá opravdu slibně!

Na jaké novinky se letos můžete těšit na Apple TV+

Součástí prezentace byla také nová reklamní kampaň Humans of Apple TV, díky které můžete zhlédnout dosud nezveřejněné fotografie a zákulisní záběry z produkcí Apple TV+. Apple zároveň naznačil, že se v průběhu dne můžeme těšit na další oznámení, a informace z akce budou průběžně doplňovány.

 

