Apple prozradil, proč přejmenoval Apple TV+ na Apple TV

Společnost Apple se tento měsíc rozhodla pro další výrazné zjednodušení ve svém produktovém portfoliu. Streamovací služba Apple TV+ nově nese název Apple TV – bez „plus“. Viceprezident Applu pro služby Eddy Cue změnu vysvětlil v podcastu The Town jako krok, který „prostě dával smysl“.
Cue v rozhovoru pro podcast The Town moderátora Matta Belloniho uvedl, že původní označení s „+“ vzniklo kvůli konzistenci s jinými službami, jako jsou iCloud+ nebo News+, kde symbol „plus“ rozlišuje bezplatnou a prémiovou verzi. V případě Apple TV to ale podle něj už nedává smysl. „Všichni jí říkáme prostě Apple TV. Tak jsme si řekli: proč to nezjednodušit, když je značka i služba už pevně etablovaná?“ vysvětlil Cue.
Streamovací služba Apple TV se od svého uvedení v roce 2019 postupně vyprofilovala z novinky, která měla konkurovat Netflixu nebo Disney+, v respektovanou platformu s vlastní silnou identitou. Služba získala řadu prestižních ocenění, včetně Oscara za nejlepší film (CODA), a Apple do ní dál investuje miliardy dolarů ročně. Cue proto věří, že dnes už není potřeba, aby název obsahoval jakýkoli přívlastek, který by působil jako „rozlišovač“ mezi různými úrovněmi služeb.
Fotogalerie
Na otázku, zda nový název může vyvolat zmatek s hardwarem Apple TV 4K, Cue odpověděl s úsměvem: „Nemyslím si. Naše zařízení se jmenuje Apple TV 4K, což jasně odkazuje na televizi. Aplikace Apple TV má stejný název už léta – i na zařízeních jiných výrobců. Je to v pořádku a funguje to.“ Tím zároveň naznačil, že Apple vnímá Apple TV jako jednotný ekosystém, který propojuje hardware, software i obsah pod jedinou značkou.
Zajímavým detailem je i samotný kontext rozhovoru. Moderátor podcastu Matt Belloni si totiž letos zahrál cameo postavu sám sebe v seriálu The Studio – vysílaném právě na Apple TV. Tentokrát si tak s Edym Cue prohodili role: Belloni místo herce kladl otázky a Cue byl tím, kdo odpovídal.