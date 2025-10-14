iOS 26.1 přinese novou ikonu pro Apple TV

Apple v tichosti oznámil, že služba Apple TV+ mění název na jednodušší „Apple TV“ a zároveň přichází s novým vizuálním stylem. I když jde na první pohled o nenápadný krok, už první beta verze systémů iOS 26.1 a tvOS 26.1 ukazují, že nejde jen o kosmetickou úpravu názvu. Apple mění také vizuální jazyk celé platformy – a poprvé po letech dává ikonám služby svěží, vícebarevný vzhled.
Liquid Glass efekt a barevný nádech
Původní ikona Apple TV byla dlouhodobě laděna do minimalistické šedé, která zapadala do tlumeného vizuálního stylu Applu posledních let. Nový design se však přiklání k efektu „Liquid Glass“, který Apple v iOS 26 představil napříč systémem. Ikona Apple TV nyní působí skleněně, průsvitně a vícebarevně, přičemž decentní přechody modré, zelené, oranžové a fialové barvy vytvářejí dojem hloubky a světelného odlesku.
Změna se netýká pouze samotné ikony aplikace, ale také dalších grafických prvků napříč systémy – od miniatur pořadů až po bannery v sekci „Na co se podívat“. Nový vzhled už je patrný v testovacích verzích iOS 26.1 a tvOS 26.1 beta 3 a v následujících týdnech by se měl postupně dostat i k běžným uživatelům.
Fotogalerie
Význam změn
Změna názvu z Apple TV+ na Apple TV může být součástí širší strategie sjednocení vizuální a produktové identity. Apple tím zřejmě chce sjednotit aplikaci, službu a zařízení Apple TV pod jedno označení, podobně jako to dělá u jiných produktů – například Apple Music nebo Apple News.
Otázkou zůstává, zda se kromě nového vzhledu dočkáme i nových funkcí nebo úprav uživatelského rozhraní. Apple zatím oficiálně nepředstavil žádné další změny, ale podle vývojářů, kteří zkoušejí aktuální bety, se některé části aplikace chovají jinak – například při přehrávání seriálů a doporučování obsahu.
A může mi někdo říct, co bylo na tom starém vzhledu špatného? Z těch všech barev už si člověk začíná připadat jako na tripu.