HomePod 2 oslavil své třetí narozeniny a Apple na něj dál z vysoka kašle

Druhá generace HomePodu je na trhu už více než tři roky a nic nenasvědčuje tomu, že by se chystal nástupce. Původní HomePod byl představen na WWDC v roce 2017. Na trh se dostal v roce 2018. Recenze tehdy chválily špičkovou kvalitu zvuku. Kritika ale směřovala na vysokou cenu, chybějící funkce a omezené možnosti ve srovnání s konkurencí. Apple v roce 2019 snížil cenu z 349 na 299 dolarů a v březnu 2021 první generaci zcela utnul. Společnost se tehdy rozhodla soustředit na HomePod mini, který je mimochodem opravdu skvělý. Sám jej používám od jeho uvedení na trh a musím říci, že ač se jedná o prcka, nabízí v malinkém těle skvělý zvuk a Siri, která si s elementárními požadavky poradí levou zadní.
Návrat „velkého“ HomePodu přišel až v lednu 2023, kdy Apple představil druhou generaci prostřednictvím tiskové zprávy. Do prodeje se dostal 3. února 2023. Designově je téměř totožný s původním modelem, je jen o něco nižší a má větší dotykovou plochu na horní straně. Uvnitř ale došlo na řadu změn. Dorazil s novým čipem S7, U1 ultra wideband, odnímatelným napájecím kabelem, senzory teploty a vlhkosti nebo rozpoznáváním zvuků. Na druhou stranu měl méně mikrofonů a tweeterů než první generace.
Spekulace o budoucnosti HomePodu se zatím točí spíš kolem chytré domácnosti. Apple má podle všeho pracovat na nových zařízeních, včetně domácí bezpečnostní kamery. Aktuálně se nejvíce mluví o zcela novém domácím hubu. Tedy zařízení připomínajícím HomePod s hranatým, zhruba 7palcovým displejem ve stylu iPadu a čipem A18, které má podporovat novou generaci Siri. Měl by se objevit ještě letos, stejně jako nová verze HomePodu mini. O třetí generaci klasického HomePodu ale zatím žádné konkrétní informace nejsou. Přivítali byste třetí generaci HomePodu?