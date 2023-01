Recenze HomePod 2. generace zveřejnila první média

Zatím co běžní zákazníci si budou mít šanci druhou generaci HomePodu osahat až v pátek, influenceři a vybraná média již ukazují své první recenze. Apple již tradičně rozeslal do vybraných médií své novinky s tím, že dnešním dnem padlo informační embargo a my se tak máme možnost podívat na první dojmy. Nový HomePod přichází na trh s cenou 299$ a nabízí prakticky stejný design jako úvodní HomePod, jenž se přestal prodávat v březnu 2021. Na rozdíl od původní generace však nabízí o dva reproduktory a dva mikrofony méně. HomePod je nyní vybaven čipem S7 a také U1 a nechybí mu podpora HomeKit a standardu Matter nebo například podpora Dolby Atmos. Nový HomePod dokáže stejně jako HomePod mini měřit teplotu a vlhkost. Nyní se však již pojďme podívat na to, co na novinku říkají první recenzenti.

Billy Steele z Engadget řekl, že zatím co Siri měla u původního HomePodu nedostatky a občas nereagovala správně, nyní je již vše v pořádku a Siri reaguje okamžitě přesně. To že má HomePod o dva mikrofony méně se nijak nepodepsalo na kvalitě detekce vašeho hlasu a komunikace se Siri. Ta funguje spolehlivě i v místnosti, kde je okolní hluk. Největší rozdíl je tedy podle Engadgetu v tom, co se za poslední roky naučila Siri, která je nyní mnohem plnohodnotnějším asistentem než dřív, a tak celkový dojem z HomePodu vypadá lépe. HomePod nyní rozpoznává více uživatelů a je schopen se věnovat osobním požadavkům, jako je nahlédnutí do diáře, poznámek, připomínek, zpráv nebo hledat různé informace ve vašem iPhone. HomePod navíc umí až šesti různým lidem poskytnout odpovědi z určitých aplikací, které mají nainstalové na svém iPhone.

Dean Daley z MobileSyrup je pro změnu ohromen kvalitou prostorového zvuku. Když jsem si pustil svoji oblíbenou skladbu Bohemian Rhapsody od Queen, z počátku skladba zněla podobně jako na původním HomePodu, ale po pasáži I see a little silhouette of a man, je rozdíl ve zvuku mezi první a druhou generací HomePodu enormní. HomePod druhé generace dokonale využívá Dolby Atmos a zvuk má zcela jiný rozměr, a to zejména díky tomu, že vyplní celou místnost zvukem přičemž v každé části místnosti je kvalita zvuku stejná. Celkově je tak zvuk mnohem lepší než u první generace.

