Apple zrušil jednu z hlavních novinek iOS 27! Je to ale vůbec škoda?

Zatímco iOS 26 přinesl na iPhony jednu z nejzásadnějších proměn za poslední roky, jeho nástupce ve formě iOS 27 bude podle všeho na novinky skoupý. Již dříve totiž prosáklo na světlo světa, že se u něj chce Apple zaměřit primárně na optimalizace „pod kapotou“, díky čemuž by měl být systém celkově spolehlivější než předešlé generace, a dále pak na nové AI funkce. Minimálně jedna z nich však bude nakonec chybět, byť si v redakci říkáme, zda je to vůbec na škodu.
Pro iOS 27 se počítalo konkrétně s představením nové předplatné služby Apple Health+ nebo chcete-li Zdraví+, která měla obsahovat například virtuálního AI zdravotního kouče, který vám měl na základě nejrůznějších naměřených hodnot nabízet zdravotní doporučení šitá přesně vám na míru. Vše pak mělo být propojené třeba i s Fitness+ s tím, že celková vize byla posunout zdraví Apple uživatelů dál. Jenže teď to podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu vypadá, že Apple Zdraví+ do iOS 27 nedorazí, protože bylo odloženo či dokonce zrušeno.
Je vůbec důvod ke smutku?
Důvody sice zatím nejsou známé, nicméně vzhledem k tomu, jak bídně na tom údajně je z hlediska předplatitelů Apple Fitness+ se této skutečnosti snad ani nelze divit. V našich luzích a hájích se pak jedná o ztrátu ještě o poznání méně bolestivou. V redakci bychom totiž vsadili na to, že kvůli absenci podpory češtiny u Fitness+ (a řady dalších Apple produktů) by u nás služba stejně k dispozici nebyla.
Mě osobně se pak chce snad už jen dodat, že pokud člověk opravdu chce něco se svým životním stylem dělat, určitě pro to na konci dne nepotřebuje další předplatné. Vždy to totiž bude o vůli a snaze začít u sebe, což se může projevit třeba tak, že data naměřená přes Apple Watch prostě jen nahrajete do nějakého AI chatbota, necháte si je vyhodnotit a následně si na základě nich poradit, co máte zlepšit. A nebo prostě jen použijete selský rozum, který mě osobně stačil ke zhubnutí 30 kg za pomocí Apple Watch.
Stejnou zbytečnost zavedl Garmin a počítám, že ji využije promile uživatelů. Tady bych určitě nesmutnil.