NFC čeká na iPhonech zářivá budoucnost! Tohle od něj co nevidět očekáváme

NFC bereme u iPhonů jako samozřejmost. Ale málokdo řeší, kam se tahle technologie vlastně posouvá. Tento týden zveřejnilo NFC Forum novou technologickou roadmapu. Jednou z nejzajímavějších částí této je výrazné zrychlení přenosu dat (až osmkrát oproti současnému stavu). Dnes je NFC skvělé na rychlé ověření, platbu nebo otevření zámku, ale na přenos většího množství dat se nehodí. Pokud se rychlosti opravdu posunou, otevírá se prostor pro zajímavější možnosti. Třeba rychlejší výměnu přístupových údajů nebo konfiguraci zařízení jedním klepnutím.
Co čekat
Hodně mě zaujala i myšlenka „víceúčelového dotyku“. Jeden dotyk by podle kontextu mohl vyvolat různé akce a čtečka by si sama řekla o konkrétní oprávnění. Přesně tohle je typ funkce, kterou si lze představit u Applu v praxi. Třeba u vstupů do budov, MHD nebo firemních systémů, kde dnes často řešíte několik různých karet a aplikací. Zmínku si zaslouží i práce na NFC bezdrátovém nabíjení. Dnes jde spíš o okrajovou technologii pro drobná příslušenství, ale roadmapa počítá s vyšším výkonem a podporou více cívek. To by do budoucna mohlo ovlivnit i způsob, jakým Apple navrhuje menší zařízení.
Apple už loni výrazně rozšířil využití NFC. Ať už přes Tap to Pay na iPhonu, nebo otevření NFC třetím stranám v EU. Tahle roadmapa ukazuje, že potenciál zdaleka není vyčerpaný. Pokud se tyhle změny promítnou do praxe, NFC může být u Applu zase o krok významnější, než si dnes uvědomujeme.