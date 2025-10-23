Apple chystá iPhone s delším NFC dosahem! Co to pro vás znamená?

NFC technologie, kterou denně využíváme k placení či odemykání dveří pomocí iPhonu nebo Apple Watch, se brzy dočká poměrně zásadního vylepšení. NFC Forum totiž oznámilo novou certifikaci s označením Release 15, která přináší až čtyřnásobné prodloužení dosahu čtení, konkrétně z dosavadních 5 mm na 20 mm. Na první pohled se to může zdát jako drobná změna, ale v praxi půjde o velký posun. Díky delšímu dosahu totiž uživatelé nebudou muset zařízení tak přesně přikládat k zámku nebo terminálu. Stačit bude prostě jen přiblíží ruku s iPhonem a dveře se otevřou či terminál telefon „přečte“.
Podle dostupných informací se novinka sice nedostane do současných zařízení, protože vyžaduje nový NFC čip, ale dá se očekávat, že Apple tuto technologii implementuje do příštích generací iPhonů a Apple Watch. Právě u nich by delší dosah mohl přinést mnohem pohodlnější používání třeba u HomeKit zámků, hotelových klíčů v Peněžence nebo digitálních autoklíčů. Rozšířený dosah přitom nijak neohrozí bezpečnost, která zůstane vyšší než u Bluetooth nebo UWB. Spíš naopak, technologie bude díky menší nutnosti přesného zaměření působit přirozeněji a rychleji. V praxi tak půjde o malé, ale velmi znatelné zlepšení každodenního komfortu. Apple, Google i další klíčoví hráči jsou členy NFC Fóra, takže se dá předpokládat, že právě v Cupertinu už mají první testovací prototypy dávno na stole.