iPady jsou zvláštním produktem, Apple s nimi na trhu i přesto stále boduje

Tablety – a iPady zvlášť – jsou z pohledu uživatele i trhu zvláštním druhem sortimentu. Nachází se kdesi na pomezí smartphonu a laptopu, a spolu s tím, jak se preference zákazníků profilují, jejich prodeje spíše klesají. iPady ale v tomto směru tvoří zajímavou výjimku.
Výzkumná společnost Omdia zveřejnila nová data o celosvětových dodávkách tabletů za poslední čtvrtletí roku 2025 i souhrn za celý rok. A ačkoliv celý trh po letech propadu spíš zpomaluje, Apple s iPady znovu ukazuje, že hraje úplně jinou ligu než zbytek konkurence.
Trh zpomaluje, prodeje iPadů rostou
Podle údajů společnosti Omdia Apple ve čtvrtém čtvrtletí 2025 dodal 19,6 milionu iPadů, což představuje meziroční nárůst o 16,5 %. To je výsledek, na který v současné situaci nedosáhne skoro nikdo. Rychleji sice rostlo Lenovo (36,2 %), ale při objemu 3,9 milionu kusů jde o úplně jiný kalibr. Apple si díky tomu upevnil pozici jedničky na trhu a zvýšil svůj tržní podíl na 44,9 %, tedy o 2,6 procentního bodu. Pro srovnání: druhý Samsung má 14,7 %, Lenovo 8,8 %, Huawei 6,9 % a Xiaomi 6,4 %. Zbytek trhu si dělí desítky menších výrobců.
Upřímně – tahle čísla jsou u tabletů už skoro rutinní. A možná právě proto trochu zapomínáme, jak zvláštní produktovou kategorií iPad vlastně je.
iPad jako zvláštní hybrid, který dává smysl jen Applu
Jistě nejen z mého pohledu jsou iPady pořád tak trochu zvláštní zařízení. V zásadě jde o zvětšené iPhony, které běží na iPadOS – operačním systému, jenž zůstává poměrně uzavřený a v mnoha ohledech stále působí jako „mobilní“, ale který se zároveň zejména ve své nejnovější verzi částečně blíží macOS. Zároveň ale především Pro modely se mohou pochlubit výkonem, který by se bez problémů neztratil ani na macOS.
Právě tady je možná největší paradox úspěchu iPadu. Apple prodává zařízení s čipy třídy M, konkrétně u iPadu Pro dnes už s čipem M5, ale zároveň je svazuje softwarem, který pořád neumí plně nahradit Mac. Přesto – nebo možná právě proto – iPady dlouhodobě fungují. Lidé je kupují na práci, školu, kreslení, konzumaci obsahu i jako „rodinné“ zařízení nebo dokonce produkt, který je v rodině určený výhradně dětem (ostatně pro specifickou skupinu dětí, které nejsou schopné odtrhnout se od svého hlučného, často upatlaného a hrami přeplněného tabletu, se vžilo označení „iPad kids“).
Podle společnosti Omdia byl růst Applu v Q4 2025 tažen hlavně silnou poptávkou po iPad 11. generace a právě po řadě iPad Pro s čipem M5. Jinými slovy: jak základ, tak absolutní špička nabídky.
Trh se po pandemii nadechuje, ale opatrně
Celý trh s tablety podle Omdie ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl zhruba o 10 % meziročně. Jde o mírné zrychlení oproti roku 2024 a zároveň signál, že se trh postupně stabilizuje po třech letech poklesu, které následovaly po pandemickém boomu. Výzkumná manažerka Omdie Himani Mukka upozorňuje, že významnou roli sehrála i logistika a paměťové čipy. Výrobci totiž ve druhé polovině roku 2025 předzásobovali sklady kvůli obavám z budoucích omezení dostupnosti pamětí. Spolu s vánoční sezónou to vytvořilo krátkodobý impuls, který ale nemusí vydržet.
A výhled? Rok 2026 má být podle Omdie výrazně náročnější. Tlak na poptávku poroste a tabletový trh se znovu ocitne v defenzivě.
Proč se to Applu pořád daří
Zatímco většina výrobců tabletů bojuje o přežití, Apple těží z ekosystému, značky a faktu, že iPad nemá přímou alternativu. Není to plnohodnotný notebook, ale ani jen „velký telefon“. Je to svébytný produkt, který si lidé zvykli používat po svém. A možná právě proto je až trochu zázrak, že i přes všechna omezení iPadOS, vysoký výkon, který není vždy plně využitý, a stále nejasnou identitu iPadů, prodejně takhle šlapou. V chladnoucím trhu je to výkon, který si zaslouží pozornost.