iOS 26.3 odhalil víc, než měl! Potvrdil blížící se MacBooky Pro a nejen to

Apple opět neuhlídal tajemství okolo chystaných produktů. Před pár hodinami vydané bety totiž obsahují identifikátory dvou doposud nepředstavených Maců, což dokonale zapadá do spekulací z posledních týdnů a měsíců o brzkém příchodu nových MacBooků Pro s high-endovými čipy. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se historie úniků z bet opakuje. Ostatně, právě z testovacích verzí softwarů toho v minulosti unikl už nespočet, namátkou třeba spousta informací o iPhonu X před 9 lety či o Dynamic Islandu iPhonu 14 Pro z roku 2022. Poměrně překvapivé je však dle mého názoru to, že Macy prozradila nikoliv beta macOS, ale iOS.
Ano, čtete správně. Na odkazy na nové Macy narazil konkrétně vývojář Nicolás Alvaréz spolupracující s portálem MacRumors v RC betě iOS 26.3. Jeho objev je navíc v minimálně jednom směru dost překvapivý. Beta totiž obsahuje identifikátory T6051 a T6052, které jsou doplněny o názvy platforem H17C a H17D, kdy číslo 17 značí čip M5 a písmena za ním pak verzi. Právě zde to pak začíná být zajímavé, jelikož C je využíváno pro označení čipu Max a D pak nikoliv pro Pro, které je očekávané, ale pro Ultra. Jinými slovy, beta odhalila stroje s čipy M5 Max a M5 Ultra, tedy tu nejvyšší možnou verzi čipů M5.
Nebojte, na M5 Pro určitě také dojde
Je sice otázkou, proč se identifikátor M5 Pro v betě neobjevuje, avšak vzhledem k předešlým rokům a zároveň nutnosti Applu dostat do své nabídky nějaký výkonnostní „mezikrok“ mezi základem ve formě MacBooku Pro M5 a high-endy ve formě verzí s M5 Max a M5 Ultra, musí M5 Pro také představit. Co se pak týče čipu M5 Ultra, zde si troufám tvrdit, že nepůjde o čip, který bude nasazen do laptopu, ale půjde spíš o odhalení nového Macu Studio. Čipy M řady Ultra totiž už potřebují dost chlazení a zároveň mají vyšší spotřebu, takže si jen těžko dokážu představit, že by jej Apple dokázal dostat do notebooku. Pokud by se tak ale stalo, posunul by bezesporu svět laptopů do úplně jiné dimenze.
Další zajímavostí, na kterou by se nemělo zapomínat, je pak to, že se zřejmě čip řady Ultra vrátí po jednogenerační pauze. Naposledy jsme jej totiž viděli ve formě M3 Ultra v Macu Studio s tím, že jej před méně než rokem dostal Mac Studio. Jen pro zajímavost, ten měl tehdy označení H15D, M2 Ultra se označovala jako H14D a M1 Ultra pak H13D. Z této logiky tak lze očekávat, že se za H17D skutečně skrývá M5 Ultra coby „zdvojený“ M5 Max. Apple totiž své čipy vylepšoval právě tímto stylem.
V tuto chvíli stále visí ve vzduchu otázka, kdy bychom se tak mohli nových MacBooků dočkat, potažmo co vše se vlastně tedy ukáže. Na první dobrou by si možná leckdo mohl myslet, že se tak stane už v následujících dnech spolu s vydáním macOS 26.3, iOS 26.3 a dalších OS. To je sice možné, stejně tak ale nelze vyloučit, že Apple s představením ještě chvíli počká, než dokončí vše kolem Macu Studio, a pak udělá velké představení všech high-endových čipů rodiny M5, což by určitě dávalo větší smysl, než vše kouskovat. A co myslíte vy?