Apple produkty v obklopení zločinu: iPhony a AirPods usvědčily pachatele, FBI zabavila techniku novinářce

Svět kolem jablečných produktů se v uplynulém týdnu nevyhnul kriminálním kauzám od organizovaných krádeží až po mimořádně citlivý zásah federálních úřadů proti novinářce. Na Floridě například skončil neobvyklý případ loupeže zatčením tří osob. Pachatelé při ozbrojeném přepadení ukradli mimo jiné i iPhone, který policie následně dohledala. Zajištěny byly také dvě zbraně a velké množství munice. V jiném případě v Illinois dovedl signál (FindMy) z ukradených AirPods policii přímo k podezřelému z vloupání, u něhož byl posléze lup nalezen.

Pozornost médií přitáhl také případ z Austrálie, kde byla bývalá hvězda reality show obviněna z krádeže iPhonu své sestry. Tento iPhone má navíc souviset s rozsáhlejším vyšetřováním, a to kvůli úniku intimních fotografií. V Jižní Koreji zase vyšetřovatelé našli MacBook Air použitý při úniku dat zákazníků, který se pachatel pokusil zničit a hodil jej do řeky. Díky sériovému číslu byl však propojen s jeho účtem na iCloudu.

V USA byli zase obviněni bývalí zaměstnanci UPS z krádeže Apple produktů v hodnotě přes 113 tisíc dolarů. Další dva případy se týkají krádeží iPhonů z Apple Storu v New Jersey a rozsáhlého skladu odcizených zařízení na Filipínách. Zcela ojedinělou událostí je pak zabavení iPhonu a MacBooků reportérce deníku The Washington Post ze strany FBI, což odborníci označují za historicky bezprecedentní krok v oblasti svobody tisku.

