Apple letos představí nové AirPods Pro!

Ani letošek nebude bez nových AirPods, avšak trochu jinak, než byste možná čekali. Apple totiž letos podle všeho nechce zůstat jen u jedné varianty AirPods Pro, ale naopak chce svou nabídku rozšířit o další model, který by mohl oslovit náročnější uživatele. Vedle současných AirPods Pro 3 by se měla konkrétně objevit jejich dražší, výrazně „vyšší“ verze, která v nabídce zůstane souběžně se standardním modelem.
První náznaky přinesl už loni v září analytik Ming-Chi Kuo, když uvedl, že Apple pracuje na nástupci AirPods Pro s výraznější hardwarovou změnou. Tehdy se mluvilo o roce 2026, což by samo o sobě nebylo úplně typické, protože Apple většinou nové generace AirPods uvádí zhruba po třech letech. AirPods Pro 2 dorazily v roce 2022, o rok později dostaly USB-C pouzdro, ale jinak zůstaly hardwarově beze změn.
Podle novějších informací však nejde o klasickou „čtvrtou generaci“, ale o prémiovou variantu AirPods Pro 3, které Apple uvedl v roce 2025. Jinými slovy – základní AirPods Pro 3 zůstanou v nabídce a nad nimi se objeví dražší model s novými technologiemi. Tento přístup by vlastně nebyl nijak překvapivý, protože Apple už dnes nabízí například AirPods 4 ve dvou cenových hladinách.
Hlavním rozdílem má být přítomnost infračervené kamery přímo ve sluchátkách. Ta by měla sloužit především pro ovládání gesty a zároveň pro pokročilejší prostorový zvuk, zejména ve spojení s Vision Pro. Podle některých zdrojů by Apple u této vyšší varianty mohl dokonce úplně upustit od tlakových senzorů a vsadit čistě na ovládání pohybem rukou. Ve hře je také nový audio čip H3, o kterém už dříve psal Mark Gurman z Bloombergu. Ten by dával smysl zejména u dražší verze, protože běžné AirPods Pro 3 zůstaly překvapivě u staršího čipu H2, který Apple používá už od roku 2022.
Z pohledu cenového zařazení by nový model zapadl přesně tam, kde dnes Apple v nabídce malé „hluché místo“ má. Mezi AirPods Pro za 249 dolarů a AirPods Max za 549 dolarů je prostor, který by prémiová verze špuntů mohla velmi dobře vyplnit, zvlášť v době, kdy se do vyšší třídy bezdrátových sluchátek tlačí značky jako Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins nebo Bose.
Kdy přesně se nových AirPods dočkáme, zatím jasné není, ale historie napovídá, že by se mohly objevit ve druhé polovině roku, pravděpodobně tradičně po boku nových iPhonů v září. Pokud se spekulace potvrdí, čeká nás letos v nabídce AirPods zajímavé rozdělení na „Pro“ a „ještě víc Pro“.