Apple obvinil inženýra z krádeže tajemství Apple Watch. Měl o nich přednášet stovkám zaměstnanců Oppo

Napětí mezi Applem a čínským výrobcem smartphonů Oppo se dál stupňuje. Podle nejnovějších soudních dokumentů totiž Apple tvrdí, že jeho bývalý zaměstnanec Chen Shi ukradl citlivé informace týkající se vývoje Apple Watch, které následně prezentoval stovkám inženýrů Oppo.
Celá kauza začala už v srpnu, kdy Apple zažaloval Shie za krádež obchodních tajemství. Nyní však společnost přichází s dalšími detaily, které situaci výrazně přiostřují. Apple zjistil, že bývalý inženýr uspořádal interní prezentaci nazvanou „Apple’s Sensor Hardware R&D Philosophy and Methodology“, tedy doslova „filozofie a metodika vývoje senzorů Applu“. Prezentace byla podle interní komunikace Oppo propagována jako možnost „nahlédnout pod pokličku toho, jak Apple vyvíjí své senzory“.
Podle Applu měl Shi při své přednášce využít snímky a podklady přímo převzaté z interních dokumentů Applu a odpovídat na dotazy zaměstnanců týkající se návrhu senzorů Apple Watch. Firma proto tvrdí, že Oppo nejen o krádeži vědělo, ale dokonce svého nového zaměstnance v šíření utajovaných informací podporovalo. Apple zároveň obvinil Oppo, že záměrně zadržuje důležité dokumenty a zprávy o zařízeních, která mohla být k úniku dat použita. Podle Applu měl navíc Shi po podání původní žaloby možnost z interních systémů Oppo citlivé informace vymazat.
V reakci na to nyní Apple požaduje soudní zákaz, který by Shimu zabránil v dalším sdílení ukradených informací a zároveň by zakázal Oppo využívat jakékoliv technologie, které by mohly být výsledkem nelegálně získaných dat. Společnost chce také, aby zaměstnanci Oppo, kteří přišli s tajnými materiály do styku, byli dočasně vyřazeni z projektů, kde by mohli využít jejich znalosti.
Oppo však jakékoliv provinění odmítá. Tvrdí, že Shiho prezentace obsahovala pouze obecné inženýrské principy a že interní audit neprokázal, že by společnost obdržela či využila jakákoliv obchodní tajemství Applu. Podle Oppo tak Apple nemá žádný důvod k žádosti o soudní opatření, protože žádná jeho data prý nikdy v jejich systémech neskončila.
Před odchodem z Applu si ale Shi podle žaloby stáhl 63 chráněných souborů z interního úložiště a přenesl je na USB disk. Krátce nato pak měl vyhledávat informace o tom, jak po sobě zamést digitální stopy. Během posledních týdnů ve firmě měl navíc absolvovat „desítky“ individuálních schůzek s technikami z týmu Apple Watch, aby z nich získal co nejvíce detailů o senzorovém výzkumu.
Dnes už Shi působí v Oppo, kde se podle Applu zabývá vývojem senzorů pro měření srdečního tepu, tedy přesně tím, co měl na starosti i v Cupertinu. Firma tak v žalobě požaduje nejen náhradu škody a sankce, ale také úplný zákaz jakéhokoliv dalšího využívání ukradených technologií. Celý případ nyní sledují nejen američtí právníci, ale i technologický svět. Pokud by se Applu skutečně podařilo dokázat, že Oppo využívá interní know-how Apple Watch, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky nejen pro obě firmy, ale i pro celý čínský technologický sektor, který už tak dlouhodobě čelí obviněním z kopírování západních technologií.