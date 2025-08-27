Zavřít reklamu

Oppo se brání Applu! Žádné tajemství Apple Watch jsme neukradli, vzkazuje

Martin Hradecký
Apple ve čtvrtek podal žalobu na svého bývalého zaměstnance Chena Shi a také na společnosti Oppo a InnoPeak Technology. Tvrdí, že Shi nezákonně získal důvěrné informace týkající se Apple Watch a předal je novým zaměstnavatelům.

Oppo je čínská technologická firma vyrábějící chytré telefony, tablety i hodinky. InnoPeak sídlící v Kalifornii se zabývá výzkumem v oblasti mobilních technologií. Obě společnosti byly v žalobě označeny jako příjemci utajených informací.

Oppo: Nejsou důkazy o provinění

Své vyjádření poskytl serveru MacRumors i mluvčí Oppa:

„Jsme si vědomi žaloby, kterou Apple podal v Kalifornii, a pečlivě jsme přezkoumali jeho obvinění. Nenašli jsme žádné důkazy, které by potvrzovaly spojitost mezi těmito tvrzeními a chováním zaměstnance během jeho působení v naší firmě.“

Oppo zároveň zdůraznilo, že respektuje obchodní tajemství ostatních firem, včetně Applu, a žádným způsobem je nezneužilo. Společnost se chce aktivně účastnit soudního řízení a věří, že nezávislý proces objasní skutečný stav věcí.

