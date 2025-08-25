Zavřít reklamu

Apple žaluje bývalého inženýra za únik výrobních tajemství Apple Watch!

Martin Hradecký
Apple podal žalobu na bývalého zaměstnance, který měl po odchodu ze společnosti sdílet citlivé informace s konkurenční firmou Oppo. Obviněným je Chen Shi, někdejší architekt chytrých senzorů pro Apple Watch.

Lhal o důvodu odchodu, tvrdí Apple

Chen Shi pracoval v Applu od ledna 2020 až do nedávného odchodu, kdy přešel ke společnosti Oppo – čínskému výrobci telefonů a chytrých hodinek. Podle žaloby měl Shi svým kolegům tvrdit, že se vrací do Číny, aby se staral o rodiče, a že nemá v plánu nové zaměstnání. Ve skutečnosti však už začátkem června podepsal smlouvu s Oppem.

Apple dále tvrdí, že Shi před svým odchodem stahoval interní dokumenty, navštěvoval schůzky a vyhledával na internetu informace jako „jak vymazat MacBook“ a „lze zjistit, že jsem otevřel soubor ve sdílené složce?“

Apple Emory Hillandale Hospital Apple Watch Limerick app Apple-Emory-Hillandale-Hospital-Apple-Watch-Limerick-app
prototyp Apple Watch 10 3 prototyp Apple Watch 10 3
Apple Watch SE koncept 2025 02 28 v 14.00.35 Apple Watch SE koncept 2025-02-28 v 14.00.35
s9 chip apple watch s9-chip-apple-watch
mapy.cz apple watch mapy.cz apple watch
Apple Watch Ultra 3 koncept 2025 07 04 v 13.24.17 Apple Watch Ultra 3 koncept 2025-07-04 v 13.24.17
Vstoupit do galerie

Součástí žaloby je i e-mailová komunikace mezi Shi a viceprezidentem Oppa pro oblast zdraví, Dr. Zengem. V ní Shi píše, že plánuje nástup 30. června a že právě sbírá interní informace: „Později se s vámi o ně podělím.“ Odpovědí mu bylo jen „OK“ a emoji „palec nahoru“.

Apple žádá přísné tresty

V žalobě Apple žádá finanční odškodnění, právní náklady i soudní zákaz pro Oppo a Shi, aby nemohli dále používat nebo mazat ukradené informace. Oppo figuruje v žalobě jako spoluviník kvůli pasivnímu přijetí údajně nelegálního jednání.

