Testování pokračuje! Apple vydal 3. bety iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 a visionOS 26.3

Apple včera večer a v noci se softwary rozhodně nešetřil. Pár hodin poté, co vydal iOS 26.2.1 a watchOS 26.2.1 pro veřejnost, totiž rozjel i další kolo beta testování další majoritní verze svých OS. Řeč je konkrétně o 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 a visionOS 26.3, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského beta testování coby 3. vývojářské bety. Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.
V tuto chvíli sice nelze říci, co vše přesně nové bety přináší, nicméně velmi pravděpodobně se bude jednat o kombinaci oprav chyb, které sužují předešlé verze systémů, s novinkami, které se do druhé veřejné verze systémů nevešly. Pokud se pak v systémech objeví nějaké zásadnější novinky, budeme vás o nich samozřejmě v průběhu dne informovat. Pár drobností totiž systémy podle všeho obsahují, ale potřebujeme ještě nějaký čas na to, abychom se s nimi seznámili podrobněji.